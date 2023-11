Co dalej z podatkiem Belki? Jest deklaracja koalicji

Andrzej Domański jest w mediach często typowany jako kandydat do objęcia stanowiska ministra finansów. Na antenie Radia ZET pytany był m.in. o tzw. podatek Belki, czyli daninę od dochodów z zysków kapitałowych, czyli np. dywidend. „My rozwiązania dotyczące ograniczenia podatku Belki nie tylko zaproponujemy, ale i wprowadzimy” – powiedział Domański.

Likwidacja podatku Belki

19 proc. podatek od zysków kapitałowych (czyli np. od zysków z lokat) wprowadził w 2002 roku rząd koalicji SLD-UP-PSL. Jego inicjatorem był ówczesny wicepremier, minister finansów Marek Belka. Choć późniejszy premier i prezes NBP spędził na Świętokrzyskiej 12 (siedziba resortu finansów) zaledwie osiem miesięcy, jego podatek przetrwał ponad 20 lat i w sumie ośmiu premierów.

Co prawda kolejne ekipy rządzące zapowiadały jego likwidację, ale niezależnie od tego kto rządził, rozstanie z podatkiem było trudne, chociażby ze względu na fakt, iż był on istotnym źródłem dochodów budżetu państwa. Z danych wynika, że, rekordowy był zeszły rok, gdy do państwowej kasy popłynęło prawie 6 mld zł.

Likwidacja podatku Belki znalazła się w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Ugrupowanie zapowiedziało zastąpienie go podatkiem od zysków, który obejmowałby oszczędności i inwestycje powyżej 100 tys. zł. Do tej kwoty – banki nie potrącałyby podatku.

Eksperci chcą zniesienia podatku

Likwidacji podatku przyklaskują przedstawiciele rynku kapitałowego. – Polski rynek kapitałowy potrzebuje mocnego impulsu do dalszego rozwoju. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy coraz szerzej trafia do nas konkurencja z zagranicy, przede wszystkim w postaci funduszy inwestycyjnych z Luksemburga – wskazywała w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

– Tzw. podatek Belki miał być chwilowym rozwiązaniem i najwyższy czas, aby poważnie porozmawiać o jego likwidacji lub częściowym zniesieniu wobec osób, które inwestują długoterminowo – dodaje.

