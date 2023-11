Premier obiecuje „bon rodzicielski” dla par. Wymijająca odpowiedź nt. in vitro

— Polityka społeczna powinna być wyjęta poza nawias sporu politycznego — powiedział Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej. — Taka jest nasza podstawowa oferta, którą kierujemy do innych partii politycznych, bo poszukiwaliśmy tych punktów w ich programach społecznych, które współbrzmią tak samo, jak wiele punktów w programie PiS.

Swoje propozycje Morawiecki zebrał w formie „dekalogu polskich spraw”.

Morawiecki i jego „dekalog polskich spraw”. Żłobki, seniorzy, emerytury…

Premier przedstawił propozycje, które w jego przekonaniu mogą zostać poparte również przez inne ugrupowania. Zapowiedział kontynuację programu Maluch Plus, emerytur stażowych, dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka, emerytur bez podatku, emerytur wdowich, wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

— Wielka kontynuacja programu Maluch plus. Jak najwięcej żłobków — to pierwszy z filarów wspomnianego przez premiera dekalogu. Premier wskazał, że jest w przygotowaniu 100 tys. miejsc w nowych żłobkach.

Bon rodzicielski dla par mających trudności z poczęciem dziecka

Wśród propozycji znalazł się też „Bon Rodzicielski” dla rodzin, w których partnerka nie może zajść w ciążę.

– Nasz „Bon Rodzicielski” jest pewnego rodzaju otwartą ofertą dla innych partii politycznych. Po to, aby znaleźć wspólny mianownik, te wszystkie metody, które nas połączą – mówił premier Morawiecki.

Czy pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na in vitro? To nie takie oczywiste. – Mamy zwolenników i przeciwników tej metody. Ale jesteśmy tutaj otwarci. Orientacyjna kwota tego bonu to między 10 a 20 tys. zł – o takiej kwocie dyskutowaliśmy – dodał szef rządu bez rozstrzygania, czy sztuczne metody zapłodnienia mogłoby być tak finansowane.

Dekalog polskich spraw

Przekonywał, że część postulatów jest wspólna dla Polski 2050, PSL czy Lewicy. – Różne punkty się tam znalazły, my przeanalizowaliśmy programy i cieszę się, że jest tyle wspólnych mianowników — zaznaczył Morawiecki.

— Mamy gotowe ustawy, złożymy je we wtorek w Sejmie. To wakacje kredytowe na 2024, zamrożenie cen energii elektrycznej, przedłużenie 0 proc. VAT na żywność — powiedział też. Zaznaczył, że chce spotkać się z marszałkiem Sejmu m.in. w tej sprawie.

Drugim filarem dekalogu są emerytury stażowe, które umożliwiają przejście na emeryturę przed osiągnięciem wielu emerytalnego. Nie jest to nowy projekt: obiecywał go kilka lat temu Andrzej Duda w kampanii wyborczej, ale choć został wybrany na to stanowisko, pomysł zarzucił.

Premier na konferencji mówił też o dodatkowym płatnym urlopie rodzinnym powyżej pierwszego roku życia dziecka, a także o emeryturze bez podatku do wysokości płacy minimalnej lub do 6 tys. zł miesięcznie.

— Nie dajcie się nabrać, że brakuje czegoś w budżecie, że są dziury, wszystko jest w porządku — zapewnił Mateu sz Morawiecki.

