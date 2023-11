Tusk o odblokowaniu środków z KPO: Niektórzy z państwa trochę mi dokuczali

Donald Tusk, czyli kandydat na premiera w przyszłym rządzie, skomentował w Sejmie m.in. decyzję Komisji Europejskiej o odblokowaniu 5 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

– Niektórzy z państwa trochę mi dokuczali, gdy mówiłem, że dzień po wygranych wyborach odblokuję te pieniądze (z Krajowego Planu Odbudowy – przyp. red.). Gdybyśmy od pierwszych dni mieli możliwość funkcjonowania jako polski rząd, sprawa byłaby załatwiona – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej w Sejmie.

– Jak pamiętacie, pojechałem do Brukseli i tłumaczyłem, na czym polega zmiana w Polsce. Że tak naprawdę jednym z powodów, dlaczego Polacy wybrali Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę, to była bezdyskusyjnie jednoznaczna postawa tych czterech partii w kwestii praworządności – dodał, komentując swoją wizytę w Brukseli.

Do Polski wróci praworządność

Przyszły premier przyznał, że zagraniczni partnerzy byli skłonni poprzeć odblokowanie środków z KPO mimo tego, że nowy rząd jeszcze nie został powołany, bo widzą nadzieję na powrót praworządności w Polsce.

– W Europie nikt nie ma wątpliwości, że nowy rząd i nowa większość parlamentarna zrobi wszystko, aby praworządność wróciła do Polski. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, bo dużo ważniejsza jest istota sprawy. Ja się nie dziwię, że my się od pierwszych godzin staliśmy bardzo wiarygodnym partnerem – powiedział Donald Tusk.

– Nie będę tłumaczył zawiłości kalendarza Komisji Europejskiej, ale było bardzo ważne, aby już teraz pojawiła się pozytywna rekomendacja na rzecz wypłaty części środków dla Polski. 8 grudnia decyzje podejmą ministrowie finansów państw UE. Po pozytywnej rekomendacji KE jestem pewny, że odblokowanie tych pieniędzy stanie się faktem – dodał.

KPO jeszcze przed Wigilią

Lider partii tzw. opozycji demokratycznej stwierdził także, że jego zdaniem jest niemal pewne, że ministrowie finansów zatwierdzą wypłatę środków, co będzie oznaczało, że trafią one do Polski jeszcze przed Wigilią.

– Będę bardzo szczęśliwy, gdy przed Wigilią będę mógł powiedzieć, że mamy dla Polaków bardzo fajny, poważny prezent pod choinkę, czyli te dziesiątki miliardów euro, które już dawno powinny w Polsce pracować. To jest coś więcej niż nadzieja, jestem prawie pewien, że to uda się osiągnąć – powiedział Donald Tusk.

