Polska nie wywiązała się z umowy. Pfizer poszedł do sądu

W zeszłym roku Polska zrezygnowała z odebrania 60 mln szczepionek wyprodukowanych przez koncern Pfizer. Ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśniał w kwietniu 2022 roku, że sytuacja epidemiczna na świecie jest lepsza i nie ma już tak dużego zapotrzebowania na szczepionki.

Argumentem za odmową odbioru – pomimo obowiązującej umowy – miał być według niego fakt, że negocjacje dotyczące zakupu szczepionek były prowadzone przez Komisję Europejską. Kontrakt został zawarty między KE a producentami, a Polska nie była jego bezpośrednią stroną.

— Na początku zaczęliśmy te szczepionki przekazywać albo odsprzedawać tym krajom, które niestety nie miały dostępu w pierwszej kolejności, takiego jaki miała zagwarantowany Polska. Udało nam się oddać lub sprzedać blisko 30 mln tych preparatów — powiedział Niedzielski.

Mateusz Morawiecki w liście wysłanym do szefowej KE Ursuli von der Leyen powoływał się z kolei na siłę wyższą, czyli wybuch wojny w Ukrainie.

Koncernu Pfizer takie tłumaczenia nie przekonały. „Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że firma pozwała Polskę za niewywiązanie się z umowy szczepionkowej na kwotę 6 mld zł. Pierwsza rozprawa ma odbyć się 6 grudnia. Koncern odmówił komentowania sprawy.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 6 grudnia na polski rynek farmaceutyczny trafi nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi. Preparat będzie dostosowany do walki z wariantem Kraken (XBB).

Nowy preparat przeciwko wariantowi Kraken będzie dostępny od 6 grudnia w punktach szczepień (przychodniach oraz aptekach) dla wszystkich osób zainteresowanych. Oznacza to, że będzie mógł go przyjąć każdy, kto wyrazi taką chęć. Szczepienie jest bezpłatne. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia szczepionka jest bezpieczna. Uzyskała pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), który działa przy Europejskiej Agencji Leków (EMA). Preparat działa podobnie jak pozostałe szczepionki przeciwko COVID-19 obecne na rynku. Jego skład został jedynie zaktualizowany i dostosowany do walki z wariantem Kraken.

