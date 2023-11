Założyciel Alibaby wchodzi w nowy biznes. Zupełnie nowa branża

Przez lata współzałożyciel Alibaba, Jack Ma, był sztandarowym przedstawicielem chińskiej branży technologicznej – ale wygląda na to, że przenosi się do branży spożywczej. Według doniesień mediów, Ma założył w środę firmę o nazwie „Hangzhou Ma's Kitchen Food” w mieście, w którym mieści się siedziba Alibaba. Hangzhou to także rodzinne miasto Ma.

Nowa firma

Zarejestrowany kapitał firmy wynosi 10 milionów chińskich juanów, czyli 1,4 miliona dolarów, podał South China Morning Post, będący własnością Alibaby, powołując się na oficjalny rejestr korporacyjny National Enterprise Credit Information Publicity System.

Hangzhou Ma's Kitchen Food jest w całości własnością spółki inwestycyjnej Ma, Hangzhou Dajingtou. Nr 22 Sztuka i Kultura. Spółka zajmuje się sprzedażą żywności paczkowanej oraz przetwórstwem i sprzedażą detaliczną produktów rolnych wg SCMP.

Represje wobec miliardera

Wydaje się, że zainteresowanie Ma rolnictwem wzrosło w następstwie represji rządu wobec jego przedsiębiorstw, które rozpoczęły się w 2020 r., po tym, jak rozgniewał Pekin krytycznym przemówieniem na temat chińskiego systemu regulacji finansowych i regulacyjnych.

Tytan technologii – znany ze swojej szczerej i ekstrawaganckiej osobowości – zniknął z widoku publicznego na dwa lata po represjach. Jego majątek osobisty również spadł, a jego firmy straciły setki miliardów dolarów. Od tamtej pory nie rzucał się w oczy i rzadko pojawiał się publicznie.

W październiku 2021 r. Ma przebywał w Hiszpanii, ucząc się o rolnictwie i technologii związanej z kwestiami środowiskowymi. Podróżował także do Holandii, Japonii i Tajlandii, aby studiować agrotech.

