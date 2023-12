Przebudowa zakopianki. Rusza projektowanie trasy z Nowego Targu do Szaflar

Droga z Nowego Targu do Szaflar to główna trasa do Zakopanego. Stale rośnie na niej liczba pojazdów. Ruch między 2015 a 2021 rokiem zwiększył się o 45 proc., do ponad 22 tysięcy pojazdów na dobę. W jeszcze większym stopniu wzrósł ruch samochodów ciężarowych, bo o 73 proc., do 2,3 tysiąca pojazdów na dobę. Dodatkowe utrudnienia i korki tworzą się w sezonie turystycznym.

W 2024 roku planowane jest oddanie do ruchu DK47 z Rdzawki do Nowego Targu. Po zakończeniu tej inwestycji cały odcinek między Krakowem a Nowym Targiem będzie drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dlatego też konieczne jest rozpoczęcie prac pozwalających na zwiększenie przepustowości DK47 między Nowym Targiem a Zakopanem – informuje GDDKiA.

Założenia przebudowy

Dyrekcja wyjaśnia, że podstawowym zadaniem jest oprawa przepustowości drogi w jej obecnym śladzie. „Tam, gdzie będzie to możliwe, chcemy dobudować dodatkowe pasy ruchu. Planujemy rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów i wybudowanie ok. 1200 metrów chodnika. Opracowanie dokładnego zakresu przebudowy będzie zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy” – czytamy w komunikacie.

Na bardziej zaawansowanym poziomie są prace przygotowawcze związane z przebudową drugiego fragmentu DK47, od Szaflar do ronda w Zakopanem. „W styczniu podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego odcinka. Przewidujemy, że całość prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przebudowy obu odcinków potrwa do 2028 roku. Po tym terminie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych” – czytamy w komunikacie.

