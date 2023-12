Nowy rząd wycofa się z CPK? Horała: To będzie trudne

Zdaniem polityków sejmowej koalicji projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest za duży i za drogi, co świadczy o „megalomanii PiS”. – Samo lotnisko to będzie 12 lotnisko w Europie. Czy to jest megalomania? – pytał retorycznie Marcin Horała na antenie radia RMF24. Dodał, że inwestycja jest zabezpieczona przed próbami storpedowania jej przez kolejną ekipę.

Trudno zrezygnować z CPK

Zdaniem Horały porzucenie projektu CPK będzie wiązało się z koniecznością poważnych zmian w przepisach, a na to przyszły rząd Donalda Tuska nie ma wystarczającej większości. – CPK jest już bardzo zaawansowane, trzeba by było zmienić ustawę. Pan prezydent zapowiedział już wsparcie dla tego projektu, koalicja nie ma wystarczającej większości, by weto prezydenta odwołać – powiedział pełnomocnik rządu do spraw CPK.

Dodał, że kilka projektów w ramach CPK, jak np. inwestycje kolejowe, jest częścią KPO, więc rezygnacja z nich oznaczałaby brak realizacji kamieni milowych. Na niektóre inwestycje Polska otrzymała już unijne dofinansowanie, które w razie rezygnacji z inwestycji, trzeba będzie oddać.

– Jeżeli w ramach przetargu zawarto umowę, są to zmarnowane pieniądze, a tych prac jest już całkiem sporo – powiedział Marcin Horała.

Co dalej z CPK?

W samej Koalicji Obywatelskiej zdania o tym, co powinien zrobić rząd w sprawie CPK, są podzielone. Niektórzy politycy uważają, że warto rozwijać projekty kolejowe, a zaniechać budowy lotniska, inni są zwolennikami budowy lotniska (choć może jednak mniejszego niż wynika z obecnych planów) przy jednoczesnym odłączeniu inwestycji kolejowych od CPK.

Koalicja Obywatelska zapowiedziała audyt projektu i dopiero na jego podstawie zadecyduje, czy kontynuować prace, czy powoli wycofywać się z poczynionych przez spółkę CPK ustaleń. Na inwestycję składa się nie tylko port przesiadkowy w Baranowie – czyli megalotnisko, które ma całkowicie przejąć zadania lotniska Chopina, lecz również tzw. komponent kolejowy, czyli Kolej Dużych Prędkości, która połączy miasta wojewódzkie z lotniskiem – oraz remonty na różnych odcinkach regionalnych.

