Tuzy Biznesu rozdane. Znamy laureatów zimowej edycji nagrody Wprost

Wydawca Wprost po raz kolejny wręczył wyróżnienia dla liderów i wizjonerów biznesu, którzy nie boją się iść pod prąd, nie unikają podejmowania ryzykownych ale opłacalnych decyzji, którzy skutecznie pomnażają kapitał i wartość firmy. Poznaliśmy laureatów Tuzów Biznesu.

Polska Marka

Nagrodzona agencja PR jako jedyna w Polsce jest członkiem amerykańskiego Stowarzyszenia USPR (Unified Strategies Public Relations) międzynarodowej sieci specjalistów ds. public relations i komunikacji marketingowej. Nagrodę Tuzy Biznesu w kategorii Polska Marka jest Agencja Face iT. Statuetkę odebrała Joanna Adamiak, prezeska agencji.

– Dziękuję za tę nagrodę. Cieszy mnie ona szczególnie, bo pięć dni temu obchodziliśmy 11 rocznicę istnienia. Przez te lata mieliśmy ponad 400 klientów i najbardziej mnie cieszy, gdy patrzę, jak rosną, a razem z nimi też nasza firma – powiedziała Joanna Adamiak, kobieta biznesu, Prezeska Agencji Face iT.

Nowoczesne technologie

W kategorii Nowoczesne technologie konkurencja była bardzo duża. Jest to bowiem dynamicznie rozwijający się rynek, który obecnie przeżywa kolejny boom, oparty na rozwoju sztucznej inteligencji.

Laureatem nagrody jest najstarsza, najdłużej działająca i najbardziej licencjonowana giełda w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2014 roku rozwija usługi i produkty, dając użytkownikom możliwość kupowania i sprzedaży kryptowalut. Posiada licencje na działanie na rynkach takich jak Estonia, Szwajcaria (licencja OTC), Słowacja, Litwa czy Kanada. Statuetka trafiła do zondacrypto.

– Dzięki naszej innowacyjnej platformie edukacyjnej zapewniamy każdemu szybki i łatwy dostęp do nauki i wejścia w świat kryptowalut. W imieniu wszystkich w firmie bardzo dziękuję za nagrodę – powiedział Michał Ftouni, Dyrektor ds. Sprzedaży, zondacrypto.

Odpowiedzialny biznes

W dzisiejszych czasach od biznesu wymaga się już zdecydowanie więcej, niż tylko zysków. Firmy muszą działać w sposób odpowiedzialny, dbać o pracowników i środowisko naturalne.

„Wnętrza, w których chce się przebywać, smak, dla którego warto podróżować. Styl i elegancja, a także lokalizacja dokładnie tam, skąd najbliżej do popularnych atrakcji turystycznego Krakowa i biznesowej Warszawy” – tak swoje hotele reklamuje laureat nagrody w kategorii Odpowiedzialny biznes firma Leonardo Hotels

– Ta nagroda naprawdę dużo znaczy dla naszej firmy. Jest częścią naszego DNA, że każdego dnia możemy witać gości w naszych hotelach – powiedział Nino Rosenlund, City General Manager Leonardo Hotels.

Turystyka

Nasz kolejny laureat, bazując na lokalnych tradycjach, kulturze i kuchni jednocześnie wnosi na Mazury powiew nowoczesności na poziomie najlepszych europejskich kurortów. Nagrodę w kategorii Turystyka zdobywa Hotel Mazurski Raj.

– Dziękuję za nagrodę. Na nasze 10 urodziny otwieramy właśnie nowe skrzydło hotelu w kategoryzacji pięciogwiazdkowej, serdecznie zapraszamy – powiedziała Angelika Szubierajska-Prajzner, wiceprezes zarządu.

Odkrycie Roku

„Wprowadziliśmy nowe standardy pielęgnacji, oparte na prostych składach, naturalnych surowcach i cudownych zapachach, ponieważ wierzymy, że pielęgnacja powinna być również przyjemnością dla zmysłów” – twierdzi laureat Tuzów w kategorii Odkrycie Roku. Nagrodę otrzymała firma YOKABA, polski producent, profesjonalnych kosmetyków wegańskich.

– To dla nas ogromny zaszczyt. YOKABA to świat naturalnych, wegańskich kosmetyków. Korzystamy z dobrodziejstw natury, jednocześnie żyjąc z nią w zgodzie – powiedziała Monika Fabiańska, właścicielka firmy.

Strateg Biznesu

Pora na najliczniej reprezentowaną kategorię w najnowszej edycji nagrody Tuzy Biznesu. Statuetkę Stratega Biznesu otrzymały aż trzy podmioty.

Od ponad 8 lat reprezentuje najlepszy światowy design w Polsce, pomaga Polakom urządzać ich rezydencje i apartamenty zaspokajając nawet najbardziej wyszukane gusta. Nasz laureat nagrody wprowadził do Polski najlepsze światowe marki, dzięki czemu możemy kupować piękne meble, oświetlenie i dodatki dla domu takich marek jak Armani Casa, Ralph Lauren, Roberto Cavalli czy Missoni Home. Nagrodę w kategorii Strateg Biznesu otrzymała firma Archidzieło.

– Każdy z nas, gdy był dzieckiem, to myślał sobie, że chce zmienić świat. Dzięki temu, że powstała nasza firma, to myślę, że trochę zmieniamy świat, bo ludzie ładniej mieszkają – powiedzieli przedstawiciele firmy.

Drugą firmą nagrodzoną w kategorii Strateg Biznesu otrzymuje nie tylko internetowy serwis, który specjalizuje się w obsłudze sprzedaży sprzętu poleasingowego, ale także partner biznesowy, który nieustannie kieruje się wizją doskonałości i tworzy nowoczesne standardy w branży. Statuetka trafiła do poleasingowe.pl.

– To wyróżnienie jest dla nas dużą nobilitacją. Bardzo miło jest się znaleźć w gronie tak zacnych laureatów – powiedział Przemysław Wałasz, wiceprezes Poleasingowe.pl.

Trzecią statuetkę w kategorii Strateg Biznesu trafia do firmy, która wyznaje zasadę, że stale rozwijane portfolio usług, zdolność do dostosowania się do potrzeb klienta i nieustająca ambicja, to droga do zostania liderem w branży. Nagroda trafiła do Orion Media Group.

– Za każdą strategią musi stać idea. U nas była to obsługa w wersji premium i wsłuchiwanie się w głos klientów. Mam wrażenie, że przez 10 lat istnienia ciągle jesteśmy na starcie. Mamy mnóstwo pomysłów i chcemy je rozwijać – powiedział Marcin Gać, założyciel firmy.

