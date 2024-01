Rakotwórczy puder dla niemowląt? Producent zapłaci 700 mln dolarów

Johnson & Johnson osiągnął wstępne porozumienie w celu zakończenia dochodzenia prowadzonego przez ponad 40 stanów w sprawie twierdzeń, że firma wprowadzała pacjentów w błąd co do bezpieczeństwa talku w proszku dla niemowląt i innych produktów na bazie talku. Dyrektor finansowy J&J Joseph Wolk powiedział The Wall Street Journal, że firma zapłaci 700 milionów dolarów w celu zaspokojenia roszczeń stanów.

Pozwy przeciwko producentowi

Warto zauważyć, że ugoda nie rozwiązuje dziesiątek tysięcy pozwów konsumenckich, z których część ma zostać rozpatrzona w tym roku, opartych na twierdzeniach, że produkty na bazie talku powodują raka.

Sprawy te przez dziesięciolecia powodowały problemy finansowe i public relations firmy J&J, która utrzymuje, że jej produkty na bazie talku i wycofywany obecnie puder dla niemowląt zawierający talk są bezpieczne dla konsumentów.

Ugoda za miliony

W zeszłym roku firma J&J przeznaczyła jedynie około 400 milionów dolarów na rozstrzygnięcie roszczeń związanych z ochroną konsumentów w USA. Erik Haas, wiceprezes J&J ds. postępowań sądowych na całym świecie, potwierdził transakcję w oświadczeniu, nie podając dodatkowych szczegółów.

„Zgodnie z planem, który nakreśliliśmy w zeszłym roku, firma w dalszym ciągu podąża kilkoma ścieżkami prowadzącymi do kompleksowego i ostatecznego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego talku” – powiedział Haas CNBC. „Jak wyciekło w zeszłym tygodniu, postęp ten obejmuje zasadniczo porozumienie, które Spółka osiągnęła z konsorcjum 43 prokuratorów generalnych w celu rozstrzygnięcia roszczeń dotyczących talku”.

