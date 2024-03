Prowadzisz JDG i chcesz odliczyć okulary od podatku? Organy podatkowe nieugięte

W pewnych sytuacjach pracodawca musi zrefundować pracownikowi koszt zakupu okularów korekcyjnych – w całości lub do określonej kwoty. Będzie tak, jeśli zatrudniony spędza przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a badania profilaktyczne wykażą taką konieczność.

Okulary przedsiębiorcy: koszt uzyskania przychodu czy nie?

W gorszym położeniu są słabo widzący przedsiębiorcy, bo nie dość, że nikt im okularów nie zasponsoruje, to dodatkowo zakup okularów nie stanowi kosztu firmy. Stanowisko takie zostało powtórzone w różnych interpretacjach. Zanim je zacytujemy, przybliżmy, czym są koszty uzyskania przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje je jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo:

muszą one być właściwie udokumentowane,

musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym kosztem a prowadzoną działalnością gospodarczą, a przedsiębiorca musi być w stanie go wskazać

koszt musi być ostateczny, dlatego też nie ujmuje się w kosztach uzyskania przychodów zapłaconych zaliczek na poczet przyszłych dostaw.

Przedsiębiorcy próbują wyprowadzić analogię między przepisami prawa pracy a obowiązującymi ich regulacjami podatkowymi. Narząd wzroku etatowcy i samozatrudnieni mają taki sam, jedni i drudzy musza dbać o oczy, więc uznają, że okulary powinny być w jakiś sposób gratyfikowane. Nic z tego. Co do zasady zakup okularów nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Okulary korekcyjne przedsiębiorców. Kilka interpretacji podatkowych

W interpretacji indywidualnej o sygn. 0115-KDIT3.4011.433.2023.1.AD Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nawet gdy przedsiębiorca zakupił okulary tylko na potrzeby pracy przy komputerze i tylko w ramach prowadzonej działalności, to wydatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. W jego ocenie wydatek ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia przedsiębiorcy, a wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym.

Tak samo organ podatkowy ocenił w interpretacjach o sygn. 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD, a w sprawie o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.423.2019.1.ISL stwierdził dodatkowo, że poniesione wydatki na badanie wzroku, zakup okularów i soczewek nie mają wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych z działalności. Osoby mająca słaby wzrok i tak musi o niego zadbać, niezależnie od faktu prowadzenia działalności.

Pracujący przy komputerze przedsiębiorca nie odliczy więc okularów od podatku – co innego samozatrudniony w szczególnych warunkach, np. wykonujący pracę na wysokości. W interpretacji o sygn. IBPB-1-1/4511-796/15/WRz. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach pochylił się nad przedsiębiorcą, który wykonuje pracę na wysokości powyżej 3 metrów i zapewnił, że wprawdzie na co dzień nosi okulary, ale przed wejściem na wysokość zamienia je na soczewki. Ma to chronić jego oczy w razie stłuczenia szkieł w wyniku ewentualnego upadku z wysokości. Dyrektor uznał to wyjaśnienie za przekonujące i zgodził się, że w takiej sytuacji można odliczyć zakup od podatku.

Czytaj też:

Koniec zerowego VAT. Co zdrożeje od kwietnia?Czytaj też:

„Polacy sami zapracowali na ostatnią hossę”. Czym dzisiaj żyją rynki finansowe?