Wynagrodzenia w górę. GUS podał dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2024 roku wyniosło 8147,38 zł, co oznacza wzrost o 14,4 proc. rok do roku. W ujęciu kwartał do kwartału nastąpił wzrost o 8,1 proc.

Jak rosło wynagrodzenie w ostatnich latach?

Przypomnijmy, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł, co oznaczało wzrost o 13,2 proc. w ujęciu rok do roku.

W całym 2023 roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 7155,48 zł, co z kolei oznaczało wzrost o 12 proc. w ujęciu rocznym. W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6346,15 zł, a rok wcześniej było to 5662,53 zł.

GUS podał również, że w I kwartale tego roku odnotowano 92 031 rejestracji przedsiębiorstw, czyli o 4,4 proc. mniej rok do roku, a także 100 upadłości, czyli o 18 proc. mniej w ujęciu rocznym.

Coraz mniej rejestracji przedsiębiorstw

– Liczba rejestracji przedsiębiorstw w I kwartale 2024 roku wyniosła 92 031 wobec 96 274 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy spadek liczby rejestracji nastąpił w sekcjach: informacja i komunikacja (o 21,3%) oraz przemysł (o 8,4%) – czytamy w komunikacie GUS.

Wzrost liczby rejestracji zaobserwowano jedynie w usługach (o 2,1 proc.) oraz w pozostałych sekcjach (o 2,4 proc.).

W większości wyróżnionych form prawnych w I kwartale tego roku nastąpił spadek rejestracji, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 6,5 proc., a w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw o 41,8 proc.. Wzrost liczby rejestracji zanotowano dla spółek partnerskich (o 23,1 proc.), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 8,7 proc.) oraz spółek jawnych (o 7,2 proc.).