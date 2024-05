Amazon zatrudnia niewidomych. Przełomowy program polskiego oddziału

We wrocławskim oddziale Amazon zakończył się pilotażowy program przystosowania miejsc pracy dla osób niewidomych i słabo widzących. Docelowo firma chce uruchomić go we wszystkich polskich oddziałach i zatrudniać 50 osób z tą niepełnosprawnością.

Na początku roku w Centrum Logistycznym Amazon w Bielanach Wrocławskich wdrożono program HOMER, który właśnie zakończył swoją pilotażową fazę. To pierwsze takie przedsięwzięcie realizowane przez amerykańskiego giganta w Unii Europejskiej i trzecie na świecie. Inicjatywa powstała przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Politechniką Wrocławską. Praca dla niewidomych Program HOMER ma na celu umożliwienie osobom niewidomym i niedowidzącym zatrudnienia w centrach logistycznych. Podczas pilotażu we wrocławskim oddziale firmy zatrudniono pięć osób z niepełnosprawnością wzroku. Wszystkich z powodzeniem wdrożono do nowych obowiązków. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy mogli realizować swój potencjał zawodowy bez żadnych ograniczeń – mówi Dominika Bąk-Majka, Senior Operations Manager w Amazon i współtwórczyni programu. Program jest wynikiem współpracy Amazon z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który zgłosił potrzebę utworzenia nowych, bezpiecznych miejsc pracy dla osób niewidomych i niedowidzących w regionie. Sugestia lokalnego samorządu stała się motorem napędowym dla programu HOMER. Jako Urząd Marszałkowski sprawujemy opiekę nad Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, którego celem jest przystosowanie do zawodu osób z niepełnosprawnościami – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Zależy nam, aby absolwenci szkoły po zakończeniu nauki mogli realizować się zawodowo i mieli perspektywy zatrudnienia. Cieszymy się, że Amazon przystąpił do realizacji programu HOMER. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna, ponieważ posiadają one takie same – a czasem nawet większe – umiejętności od osób w pełni sprawnych. Dlatego musimy zwracać szczególną uwagę na dostępność miejsc pracy, które umożliwią im satysfakcjonującą karierę na zasadach partnerstwa – dodaje. Kolejne centra w kolejce Sukces programu otwiera drogę do zwiększenia liczby miejsc pracy dla osób niewidomych i słabowidzących w centrach logistycznych Amazon w Polsce, z planem osiągnięcia 50 etatów. Obecnie uczestnicy programu HOMER pracują w procesie pakowania, przyjmowania towaru oraz manualnego sortowania paczek. Amazon bada również możliwość rozszerzenia zatrudnienia na inne centra logistyczne. Oprócz programu HOMER, Amazon od 2020 roku prowadzi także program MigaMY, w ramach którego oferuje 140 dostosowanych miejsc pracy w swoich centrach logistycznych w Polsce dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Czytaj też:

Technologia zamknięta w zabawkach i ich wpływ na zdrowie psychiczne dzieciCzytaj też:

Wózki sklepowe będą skanować produkty. Sieć marketów szykuje rewolucję