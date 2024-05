Zandberg chce opodatkować prywatne odrzutowce. Ile jest ich w Polsce?

Flota prywatnych samolotów na świecie wynosiła w 2000 r. niecałe 10 tys. maszyn, w połowie 2022 r. – już ponad 23 tys. Wykorzystanie prywatnych samolotów wzrosło od początku pandemii Covid-19 o ok. 20 proc. W 2022 r. te maszyny wykonały 5,3 mln operacji lotniczych.

Coraz więcej prywatnych odrzutowców

Loty takimi maszynami emitują co najmniej 10 razy więcej gazów cieplarnianych na osobę niż loty rejsowe, więc 1 procent najbogatszych ludzi odpowiada za około połowę emisji CO2, będących efektem podróży lotniczych – wszystkie te informacje pochodzą z raportu amerykańskiego Instytutu Studiów Politycznych.

W Stanach Zjednoczonych jeden na sześć lotów wykonywany jest przez samolot prywatny, a jednocześnie właściciele prywatnych maszyn nie dokładają się w wystarczającym stopniu do utrzymywania systemu nadzoru lotu. Wykonywane przez najbogatszych na co dzień rejsy opłacają tylko 2 proc. podatków finansujących system bezpieczeństwa lotów.

Z zamiłowania do lotów prywatnymi odrzutowcami słynie Elon Musk. Prasa skrupulatnie wylicza, jak bardzo jego dynamiczny tryb życia wpływa na środowisko. Jeśli wierzyć doniesieniom, w 2022 roku miliarder wykonał 171 lotów oraz przyczynił się do spalenia ponad 837 tys. litrów paliwa lotniczego i wyemitowania ponad 2,1 tys. ton CO 2 .

Najnowsze publikowane dane o zarejestrowanych w Polsce prywatnych odrzutowcach pochodzą z 2021 roku: było ich wtedy prawie 24,000. Jeśli zaś chodzi o „europejskie podwórko”, to najwięcej maszyn lata do i z Wielkiej Brytanii. Najpopularniejszą trasą pokonywaną przez biznesmenów mających do dyspozycji własny samolot jestLondyn-Bruksela.

twitter

Adrian Zandberg o opodatkowaniu prywatnych samolotów

Adrian Zandberg, poseł Lewicy, bardzo by nie chciał, aby Europa poszła śladem Stanów Zjednoczonych i zapowiedział, że Lewica w Parlamencie Europejskim będzie dążyła do opodatkowania prywatnych odrzutowców, a pieniądze przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury kolejowej.

– Potrzebujemy dużo większych niż dotąd europejskich środków na europejską kolej, zarówno na rozbudowę połączeń lokalnych (...), jak i na budowę szybkiej kolei, która będzie łączyć dużo bardziej niż dzisiaj nasz kontynent – mówił Zandberg na spotkaniu z wyborcami w Lublinie.

Przestrzegł, że jeśli większość w PE będą mieli chadecy, to „będzie tak, jak było”, czyli Europa będzie „trochę zbyt blisko wielkich korporacji”, a zbyt daleko „spraw zwykłych ludzi”.

Czytaj też:

Oto 35 najbogatszych Polaków 35-lecia. Nowy ranking „Wprost”Czytaj też:

Lista 35 najbogatszych Polaków 35-lecia, dewizowe polowania za miliony i „prezent” dla Putina na majówkę. Nowy „Wprost”