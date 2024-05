Wynagrodzenia w kwietniu 2024. Jest kolejny dwucyfrowy wzrost

Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2024 r.

Według informacji udostępnionych przez GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku wyniosło 8271,99 złotych.

Wzrost nominalny w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł 11,3 procent. Analitycy prognozowali wzrost na poziomie 12,1 procent, co byłoby zbliżone do wyniku z miesiąca poprzedniego (12,0 procent).

Dane dotyczące wynagrodzeń pozwalają spojrzeć na kwestie społeczne, takie jak poziom życia czy nierówności dochodowe. Są także istotne z punktu widzenia przedsiębiorców i pracodawców, którzy na ich podstawie mogą podejmować decyzje dotyczące polityki płacowej w swoich firmach. Również dla pracowników informacje te są kluczowe, pomagając im ocenić swoją pozycję na rynku pracy i negocjować warunki zatrudnienia.

Eksperci komentują najnowsze dane z rynku pracy

"Rynek pracy w kwietniu pokazał słabsze wyniki niż oczekiwano. Zatrudnienie spadło o 0,4% w skali roku, podczas gdy płace wzrosły o 11,3% rok do roku. W obu przypadkach prognozy były wyższe. Chociaż tempo wzrostu płac nieco się zmniejszyło, nadal utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie" – oceniają analitycy mBanku.

Specjaliści z Pekao zauważają, że "jeszcze jest za wcześnie, aby ogłaszać zmianę trendu, ale możliwe, że obserwujemy jego pierwsze oznaki, a jesienią wzrost wynagrodzeń może spowolnić do jednocyfrowych wartości."

Z kolei analitycy PKO Research wskazują, że "trend wzrostowy płac wyhamowuje, co wynika m.in. z braku lub mniejszej skali dodatkowych wypłat i premii, które były powszechne w zeszłym roku jako rekompensata za inflację."

