Remont na szlaku do Morskiego Oka. Sprawdź, co zmienia się dla turystów

Remont szlaku do Morskiego Oka zmusza turystów do zmiany planów. Zamknięcia odcinków, alternatywne trasy i zawieszenie przewozów konnych to tylko część utrudnień, które ich czekają.

Osoby planujące wyprawę do Morskiego Oka muszą przygotować się na trudności związane z trwającym remontem popularnego szlaku. Tatrzański Park Narodowy ogłosił, że prace obejmą odcinek w okolicach leśniczówki Wanta, a przewozy konne zostaną zawieszone. Roboty potrwają do odwołania, a ich harmonogram będzie uzależniony od pogody. Od piątku na trasie do Morskiego Oka rozpoczną się prace remontowe, które obejmą około kilometrowy odcinek w pobliżu leśniczówki Wanta. W dni robocze piesi będą musieli skorzystać z alternatywnych ścieżek, ponieważ część szlaku będzie zamknięta. Choć w weekendy trasa ma być dostępna, w tygodniu planowane jest całkowite zamknięcie odcinka między Wodogrzmotami Mickiewicza a Włosienicą. Dla turystów przewidziano obejścia, m.in. przez Dolinę Pięciu Stawów. Z powodu remontu przewozy konne, które są popularnym środkiem transportu wśród turystów, zostaną wstrzymane na czas prac. Turyści będą musieli polegać wyłącznie na własnych siłach lub korzystać z proponowanych obejść. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów o cierpliwość i ostrożność w poruszaniu się po alternatywnych trasach.

Prace remontowe, które mają poprawić stan szlaku do Morskiego Oka, potrwają do odwołania. Ich tempo będzie zależało od warunków pogodowych, dlatego trudno przewidzieć dokładny czas zakończenia. Tatrzański Park Narodowy prosi odwiedzających, aby śledzili na bieżąco komunikaty i stosowali się do poleceń służb porządkowych, które będą nadzorować ruch turystyczny. Jak przygotować się do wyprawy? Turyści planujący w najbliższym czasie wycieczkę do Morskiego Oka powinni sprawdzić aktualne informacje dotyczące stanu szlaku oraz ewentualnych zmian w jego dostępności. Warto również uwzględnić, że czas przejścia może się wydłużyć z powodu konieczności korzystania z obejść. Konieczne będzie również noszenie odpowiedniego obuwia, zwłaszcza na bardziej wymagających, alternatywnych trasach.