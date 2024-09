Zwalniają blisko 2 tys. pracowników. Kryzys dotknął tę branżę

Restrukturyzacja dotyczy głównie działów doradztwa, technologii oraz produktów. Zwolnienia obejmą pracowników na różnych szczeblach, zarówno w USA, jak i na stanowiskach offshore. Celem jest lepsza integracja technologii z liniami biznesowymi, co ma usprawnić procesy operacyjne.

PwC pod presją rynkową

Paul Griggs, lider PwC w USA, zaznaczył, że decyzja była „trudna, ale konieczna” w kontekście zmieniających się realiów rynkowych. Zwolnienia są częścią szerszej restrukturyzacji, zapoczątkowanej w maju 2024 r., kiedy firma podzieliła swoje operacje na doradztwo, audyt i podatki.

Problemy PwC w Chinach

Dodatkowo PwC zmaga się z problemami w Chinach. Firma straciła kluczowego klienta, Country Garden Holdings, i została ukarana solidną grzywną. Mowa o kwocie 62 mln dolarów. Grzywna to pokłosie niedociągnięć w audycie China Evergrande Group. To skłoniło PwC do cięć kosztów i zwolnień również w tym rejonie świata.

Trend zwolnień w branży doradczej

PwC dołącza do pozostałych firm „Wielkiej Czwórki” – EY, KPMG i Deloitte – które także przeprowadziły znaczące zwolnienia w USA w ciągu ostatnich dwóch lat. Spadające zapotrzebowanie na usługi doradcze wynika z rosnących stóp procentowych i pogarszających się warunków ekonomicznych.

Czytaj też:

Koniec rynku pracownika? „Kandydatów jest znacznie więcej niż 2-3 lata temu"

PwC w Polsce

W Polsce firma PWC posiada biura w siedmiu miastach. Są to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Gdańsk i Poznań. Do tego dwa Centra Usług Wspólnych (Katowice i Opole), a także oddział PwC IT Services (Lublin). Polskie spółki PWC zatrudniają łącznie ponad 7 tys. osób, w tym niemal 2 tys. w zespołach technologicznych – możemy przeczytać na oficjalnej stronie firmy. Nie znaleźliśmy informacji, które wskazywałyby na planowane grupowe zwolnienia w naszym kraju.

Czytaj też:

Volkswagen ma poważne kłopoty. Czy i jak niemiecka ikona przetrwa kryzys?