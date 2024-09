Biedronka zszokowała klientów. Niewiarygodnie niska cena za ten produkt

Czajnik jedynie do zagotowania wody? To już przeżytek. W sklepie internetowym home.biedronka.pl dostępny jest czajnik, który ma dużo więcej funkcji. Osoby lubiące spędzać czas w kuchni z pewnością ten produkt zainteresuje.

Czajnik orkiestra

"Czajnik wielofunkcyjny z regulacją temperatury OLAYKS L-YSH800A o pojemności 1,5 l to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie zaawansowane funkcje zaparzacza do herbaty, zaparzacza do kawy, jajowaru oraz zupowaru z eleganckim designem, stając się niezbędnym elementem każdej kuchni. Jego zaawansowane opcje i intuicyjna obsługa czynią go idealnym narzędziem dla miłośników różnych napojów, od herbat po wyrafinowane napary." – napisano w opisie produktu.

Niska cena, dostawa gratis

Do końca września 2024 r. cena to 199 zł, podczas gdy bez promocji trzeba zapłacić za ten produkt 299 zł. Biedronka oferuje dostawę gratis. Do wyboru mamy odbiór w automatach paczkowych lub opcję kuriera, który przywiezie nam towar do domu.

Popularność sklepów internetowych w Polsce. Statystyki

Popularność sklepów internetowych w Polsce dynamicznie rosła w ostatnich latach, szczególnie przyspieszona przez pandemię COVID-19. Zakupy online stały się integralną częścią życia wielu Polaków. Oto kluczowe statystyki dotyczące popularności sklepów internetowych w Polsce:

1. Wartość rynku e-commerce

– Wartość rynku e-commerce w Polsce w 2023 r. osiągnęła poziom ok. 120 mld zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat wcześniejszych. W 2020 r. rynek był wyceniany na około 100 mld zł.

– Prognozy na kolejne lata wskazują dalszy wzrost – w 2026 r. wartość rynku e-commerce może przekroczyć 160 mld zł.

2. Odsetek internautów robiących zakupy online

– 77 proc. polskich internautów w 2022 r. deklarowało, że przynajmniej raz dokonało zakupu online. Dla porównania, w 2019 r. było to około 62% proc.

– Najczęściej kupowane online produkty to: odzież i obuwie (72 proc.), kosmetyki i perfumy (54 proc.), elektronika i sprzęt AGD (53 proc.)