Tuzy Biznesu rozdane. Nagrodziliśmy wybitnych przedsiębiorców

Tuzy Biznesy „Wprost” to wyróżnienia dla osób i firm, które stawiają sobie i realizują ambitne cele, są liderami i wytyczają nowe ścieżki rozwoju w swoich dziedzinach. Nagrody odebrali przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek innowacyjne, przełomowe produkty i odnoszą sukcesy.

Kategoria Strateg Biznesu

Nagrodę w tej kategorii otrzymał Mateusz Hejkowski, Pomysłodawca i Prezes Zarządu Nord Energy Poland S.A. Laureat promuje zrównoważony rozwój, a jego projekty w branży OZE stają się wzorem do naśladowania. To on, wraz ze swoimi współpracownikami z Nord Energy Poland S.A., stoi za pomysłami, które realnie przyczyniają się do ochrony naszej planety – od przydomowych elektrowni wiatrowych po bardziej zaawansowane technologie, które wspierają gospodarstwa domowe.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Tę nagrodę dedykuję wszystkim swoim pracownikom, bez nich nie byłoby mnie tutaj – powiedział, odbierając nagrodę.

Kategoria Odpowiedzialny Biznes

W tej kategorii wyróżniona została firma Soonly Finance. To przedsiębiorstwo pożyczkowe, które oferuje umowy przejrzyste i klarowne, na jasnych zasadach, na które zgadza się klient, bez tego wszystkiego czego się obawiamy, a co z reguły pisane jest „drobnym drukiem”.

– Odpowiedzialny i jednocześnie trwały biznes, to coś, na czym w Soonly szczególnie nam zależy. Obiecuję, że ta nagroda jest dalszą motywacją do kreowania odpowiedzialnych procesów – powiedział wiceprezes spółki Piotr Mazan.

Kategoria Innowacje

W tej kategorii wyróżniony został Mateusz Pijanowski, Prezes Quantum Technology Bank, wybitny inżynier oprogramowania, którego techniczne kompetencje w dziedzinie sztucznej inteligencji i mikroserwisów chmurowych wyznaczają nowe standardy w branży. Jego zaangażowanie w rozwój technologii opartej na sieciach neuronowych i mikroserwisach chmurowych umożliwiło stworzenie sztucznej inteligencji, która transformuje sposób funkcjonowania firm.

– Jest to dla mnie bardzo duże wydarzenie, cieszę się, że mogę reprezentować Quantum Neuron. Chciałbym podziękować całemu naszemu zespołowi, ta nagroda jest docenieniem setek godzin pracy, której nie widać na co dzień – powiedział, odbierając nagrodę.

Kategoria Obsługa Nieruchomości

Nagrodę w tej kategorii otrzymał radca prawny Krzysztof Granat. Prawnicy pod jego okiem przygotowali i zaopiniowali kilka tysięcy umów z zakresu prawa budowlanego o łącznej wartości kilku miliardów złotych. Obsługiwali również kluczowe inwestycje użyteczności publicznej, inwestycje liniowe oraz wspierali biznes w otwieraniu nowych fabryk i przy tworzeniu nowych miejsc pracy.

– Bardzo dziękuję kapitule za to szczególne wyróżnienie. Chciałbym zadedykować je tym, którzy mieli do mnie największą cierpliwość, czyli rodzinie, oraz pracownikom – powiedział, odbierając nagrodę.

Kategoria Skuteczna Pomoc Podatkowa.

W tej kategorii wyróżnienie otrzymał Radosław Żuk z kancelarii Żuk Pośpiech. Laureat to doradca podatkowy, doktor ekonomii, wykładowca na studiach prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Działalność szkoleniową prowadzi od 2007 r. Dotychczas przeprowadził ponad 2300 szkoleń z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ale też dla koncernów, spółek skarbu państwa czy film prywatnych takich klientów jak Budmiex S.A., PGNiG, Polsat, KGHM, Vattenfal, NBP, Telewizja Polska, Coca-Cola, Kronospan, mBank, BZWBK i wielu, wielu innych.

– Dziękuję bardzo z to szczególne wyróżnienie. Dziękuję wam wszyscy przedsiębiorcy za to, że codziennie walczycie o to, by nasza gospodarka była lepsza – powiedział, odbierając nagrodę.

Kategoria Lider Zmian

W tej kategorii nagrodę przyznano adwokat Karolinie Pilawskiej. Laureatka to prawniczka z pasją, wizjonerka, która nie boi się wyzwań ani nowoczesnych rozwiązań. Jej wyjątkowe osiągnięcia w zakresie sporów konsumenckich są dowodem na to, że potrafi działać tam, gdzie inni widzą tylko bariery. Nie można także zapominać o jej zaangażowaniu w edukację prawną i działalność pro bono. Wielokrotnie stawała w obronie tych, którzy potrzebowali wsparcia, oferując swoją wiedzę i doświadczenie tym, którzy nie zawsze mieli do niej dostęp.

– Polacy boją się prawników, doradców podatkowych. Moim celem jest zmiana w tej materii, wychodzę z założenia, że każdy Polak ma obowiązek znać swoje prawa, moją pasją i celem w życiu jest szerzenie tej wiedzy – powiedziała, odbierając nagrodę.

Kategoria Odpowiedzialny Biznes

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Anna Kurządkowska-Kosińska. Laureatka to twórczyni licznych inicjatyw społecznych oraz kampanii tematycznych przekazujących wiedzę dotyczącą ogólnych problemów oraz tych, zachęcających do świadomych zachowań.Od 10 lat walczy ze stereotypami pokazując, że konkursy piękności to coś więcej niż wygląd zewnętrzny. Inicjatorka oraz pomysłodawczyni akcji i projektów pro-zdrowotnych.

– Chciałabym ogromnie podziękować za to wyróżnienie, które daje nam pozytywnego kopniaka do dalszych działań – powiedziała, odbierając nagrodę.

Kategoria Rewolucja Kosmetyczna

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano firmie Fox Beauty. To kosmetyczna firma, która istnieje od 10 lat na polskim rynku. Założycielka Natalia Ziółkowska-Donda poznała swoją wspólniczkę Martynę Brodzik na pierwszym szkoleniu branżowym.

Podjęły wspólną misję w branży beauty w poszukiwaniu innowacji i doskonałych kosmetycznych składów, aby w efekcie, zachwycać posiadaczy salonów kosmetycznych jakością i efektami zabiegów. Pierwszy cypryjski brand Abyss zyskał ogromne zainteresowanie i odniósł sukces w Polsce i Europie.

– Serdecznie dziękujemy, że jesteśmy tutaj dzisiaj. Dziękujemy naszemu teamowi i wszystkim, którzy z nami współpracują. Minęło dopiero 10 lat, jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa– powiedziały Natalia Donda i Martyna Brodzik

Kategoria Lider Jakości

W tej kategorii wyróżnione zostały salony optyczne Veni Vidi. Firma ta nie tylko zapewnia nowoczesne badania wzroku, ale także dba o każdy detal, oferując spersonalizowaną obsługę i najwyższej jakości produkty. Dzięki nim, tysiące klientów widzą świat lepiej i cieszą się komfortem oraz pewnością, że zostali obsłużeni przez prawdziwych specjalistów.

– Dziękuję za tak wspaniałe wyróżnienie. Przede wszystkim chciałabym podziękować naszym klientom, to dzięki nim tu jesteśmy i to oni nieustannie testują jakość naszych produktów – powiedziała Ewa Jędrzejewska, założycielka marki.

Kategoria Lider Świadomego Życia

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Doktor Miłość Joanna Bobel, twórczyni własnej metody transformacyjnej Doktor Miłość, która składa się z kursu rocznego oraz sesji coachingowych i mentoringpwych, prowadzących do wyzwolenia z wszelkiego cierpienia emocjonalnego i do spełnienia we wszystkich aspektach życia.

– Chciałam oddać ogromny pokłon wszystkim państwu, bo każdy z nas wprowadza zmianę w świecie – powiedziała, odbierając nagrodę.