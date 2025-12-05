To oni kupili Warner Bros Discovery. Koniec spekulacji, gigantyczna kwota

Decyzja kończy prowadzoną od kilku tygodni rywalizację, w której uczestniczyły również Paramount Skydance i Comcast. Oferta Netflixa – obejmująca gotówkę i akcje – ustaliła cenę za jedną akcję Warner Bros Discovery na 27,75 dol. i tym samym znacząco przewyższyła propozycję Paramountu. W dniu poprzedzającym ogłoszenie kurs spółki oscylował wokół 24,5 dol.

Co ważne, przed finalizacją przejęcia Warner Bros Discovery wydzieli segment telewizyjny do osobnej spółki Discovery Global. To tam pozostaną m.in. TVN, CNN, Discovery Channel i platforma Discovery+. Dopiero po zakończeniu tego procesu – planowanym na trzeci kwartał 2026 roku – umowa z Netflixem zostanie sfinalizowana.

Dzięki transakcji Netflix uzyska dostęp do rozbudowanego katalogu produkcji, w tym do marek takich jak „Gra o Tron” czy „Harry Potter”, a także do bazy blisko 130 mln subskrybentów usług streamingowych Warnera. „Razem możemy dać widzom więcej tego, co kochają, i pomóc zdefiniować następne stulecie opowiadania historii” – stwierdził w cytowanym przez Reuters oświadczeniu Ted Sarandos, współprezes Netflixa.

Rynek zareagował na decyzję Netflixa. Przed spółką kontrole antymonopolowe

Decyzja o przejęciu będzie jednak przedmiotem kontroli antymonopolowej w USA i Europie. Połączenie największego globalnego serwisu streamingowego z właścicielem HBO Max wzbudza obawy o nadmierną koncentrację na rynku. Netflix przekonuje, że wspólna oferta może obniżyć koszty dla odbiorców i zapewnia, że produkcje Warnera nadal będą trafiać do kin.

Transakcja wywołała już reakcje rynku. Akcje Netflixa spadły w handlu przedsesyjnym o ok. 3 proc., Paramount o ponad 2 proc. Analitycy podkreślają, że operacja wprowadza Netflixa w nową fazę rozwoju – platforma staje się właścicielem jednej z największych bibliotek produkcji w Hollywood, jednocześnie zmieniając strukturę światowego rynku streamingowego.

Warner Bros. Discovery to globalny koncern medialny, który powstał w wyniku połączenia WarnerMedia i Discovery. Spółka posiada w portfolio m.in. Warner Bros. Pictures, HBO, DC, Discovery Channel, CNN i Cartoon Network. W III kwartale 2025 roku WBD osiągnęło 9,04 mld USD przychodów, a Netflix 11,51 mld USD, przy czym spółka notuje rosnące wpływy z reklam i nowych subskrypcji.

