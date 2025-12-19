Niemieckie pociągi dla Polregio. Nowe składy na polskich torach do końca 2026 r.

Polregio poinformowało o podpisaniu umowy na zakup dziewięciu używanych pociągów spalinowych, które mają wzmocnić obsługę niezelektryfikowanych linii kolejowych. Z nowych dla przewoźnika jednostek skorzystają przede wszystkim pasażerowie z północno-wschodniej części kraju. Spółka zapowiada, że pierwsze składy pojawią się na torach najpóźniej pod koniec 2026 roku.

Pociągi z niemiec

Chodzi o jednostki typu LINT 27. Każdy pojazd oferuje około 60 miejsc siedzących, jednak konstrukcja umożliwia jazdę w trakcji wielokrotnej. Oznacza to, że kilka składów może zostać połączonych w jeden pociąg, co pozwoli zwiększyć liczbę miejsc dostępnych dla podróżnych na bardziej obciążonych trasach. Jak przekazuje przewoźnik, pociągi wyposażono w klimatyzację oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym rampy ułatwiające wsiadanie. Wyznaczono również przestrzenie do przewozu rowerów, co ma znaczenie dla pasażerów korzystających z transportu kolejowego w celach rekreacyjnych i dojazdowych.

Polregio zaznacza, że zakupione pociągi pochodzą z rynku niemieckiego. Zgodnie z planem na początku stycznia trafią one do centrum serwisowego spółki w Olsztynie. Tam przejdą niezbędne przeglądy techniczne, prace serwisowe oraz proces określany przez firmę jako „polonizacja”. Obejmie on dostosowanie składów do krajowych wymogów, standardów eksploatacyjnych i oczekiwań pasażerów. Po zakończeniu tych działań zmodernizowany tabor ma obsługiwać połączenia przede wszystkim w północno-wschodniej Polsce, gdzie sieć niezelektryfikowanych linii nadal jest rozbudowana.

Odnowa taboru

Pełniąca obowiązki prezesa Polregio Aleksandra Grzywaczewska podkreśliła w komunikacie, że zawarta umowa jest kolejnym etapem realizacji jednego z kluczowych celów spółki – odnowy taboru, również w segmencie pojazdów spalinowych. Zwróciła uwagę, że w regionach północno-wschodnich linie pozbawione trakcji elektrycznej wciąż stanowią znaczną część sieci kolejowej. Pozyskanie jednostek LINT 27 ma pozwolić lepiej dopasować ofertę przewozową do lokalnych potrzeb i poprawić komfort podróży na odcinkach, gdzie nie kursują elektryczne zespoły trakcyjne.

Polregio jest największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem rynkowym sięgającym około 25 proc. Większościowy pakiet udziałów – 50 proc. plus jeden udział – posiada Agencja Rozwoju Przemysłu, natomiast pozostałe udziały należą do samorządów wojewódzkich. Każdego dnia na trasy w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tysiące pociągów Polregio, a w weekendy przewoźnik uruchamia ponad 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie. W 2024 roku z usług spółki skorzystało blisko 101 mln pasażerów, co potwierdza jej dominującą pozycję na rynku regionalnych przewozów kolejowych.

Czytaj też:

RegioJet wprowadza nowość. To można zamówić na pokładzieCzytaj też:

Hit na kolei. Z takim biletem też pojedziesz pociągiem Intercity