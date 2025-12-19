Rosyjski sektor naftowy pod ostrzałem. Wielka Brytania dokręca sankcyjną śrubę

Wielka Brytania zdecydowała o kolejnym rozszerzeniu sankcji wobec Rosji, obejmując nimi nowe osoby oraz podmioty powiązane z rosyjską gospodarką. Jak podaje „The Moscow Times”, rząd w Londynie ogłosił w czwartek objęcie restrykcjami łącznie 24 osoby i organizacje. Na liście znalazło się sześć przedsiębiorstw z sektora naftowo-gazowego, którym zarzuca się udział w działaniach destabilizujących sytuację na Ukrainie.

Nowy pakiet

Wśród objętych nowym pakietem sankcji firm szczególne miejsce zajmuje Tatneft – jeden z kluczowych producentów ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej. Koncern działa przede wszystkim na terenie Republiki Tatarstanu, będącej jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy w kraju. To właśnie Tatneft wskazywany jest jako najistotniejszy podmiot z grupy firm objętych najnowszymi ograniczeniami. Na liście znajdują się również inne duże spółki naftowe, w tym Russneft oraz NNK-Oil.

Nowe restrykcje nie ograniczają się jednak wyłącznie do firm wydobywczych. Sankcjami objęto także siedem przedsiębiorstw handlowych oraz cztery spółki chemiczne powiązane z rosyjskim sektorem surowcowym. Część z nich ma siedziby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a przynajmniej pięć jest zarejestrowanych na terenie Uzbekistanu i Kirgistanu. Podmioty te są określane jako ogniwa w łańcuchu umożliwiającym omijanie dotychczasowych sankcji i utrzymywanie eksportu rosyjskich surowców.

Rozszerzenie sankcji

Rozszerzenie brytyjskich sankcji wpisuje się w szersze działania podejmowane przez państwa zachodnie wobec Rosji. Tego samego dnia Unia Europejska ogłosiła bowiem aktualizację listy jednostek należących do tzw. floty cieni, wykorzystywanej do transportu rosyjskiej ropy z pominięciem zachodnich ograniczeń. Do wykazu dopisano 41 nowych statków, które miały brać udział w eksporcie surowca w sposób utrudniający jego śledzenie i egzekwowanie sankcji.

Po rozszerzeniu unijnego wykazu całkowita liczba jednostek zaliczanych do floty cieni Rosji zbliżyła się do 600. Statki te są wykorzystywane do przewozu ropy naftowej z rosyjskich portów do odbiorców na świecie, często z pominięciem standardowych szlaków czy procedur, co ma utrudniać kontrolę nad przestrzeganiem nałożonych restrykcji.

Najświeższe decyzje Londynu i Brukseli pokazują, że zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska koncentrują się obecnie na ograniczaniu przychodów Rosji z eksportu surowców energetycznych. Uderzenie w kluczowe spółki naftowo-gazowe – takie jak Tatneft czy Russneft – oraz w firmy handlowe i chemiczne zaangażowane w obsługę rosyjskiego eksportu ma na celu utrudnienie Moskwie finansowania działań uznawanych za destabilizujące sytuację na Ukrainie. Jednoczesne rozszerzenie listy statków zaliczanych do floty cieni ma natomiast wzmocnić kontrolę nad przepływem rosyjskiej ropy na światowe rynki.

