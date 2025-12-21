Moskwa rusza na europejskie banki. Żąda miliardów za zamrożone aktywa

Rosja zaostrza kurs wobec Europy i zapowiada frontalny spór z bankami z państw UE. Centralny Bank Rosji ogłosił, że będzie domagał się odszkodowań za „bezprawne przejęcie” rosyjskich aktywów państwowych, zamrożonych w europejskich instytucjach finansowych. To reakcja na działania Unii Europejskiej, która chce wykorzystać dochody z tych środków na wsparcie dla Ukrainy, co było jednym z głównych tematów ostatniego szczytu w Brukseli.

Roszczenia rosyjskiego banku

W oświadczeniu, cytowanym przez „The Moscow Times”, Bank Rosji zapowiedział, że skieruje roszczenia przeciwko europejskim bankom do rosyjskich sądów arbitrażowych. Jak podkreślono, domagane odszkodowania mają odpowiadać wartości zablokowanych i wykorzystanych aktywów, a także uwzględniać utracone zyski. Jest to kolejny krok Moskwy wobec bezterminowego zamrożenia ponad 200 mld euro rosyjskich środków państwowych w UE.

Pierwszy pozew został już złożony. W zeszłym tygodniu rosyjski bank centralny wniósł sprawę do moskiewskiego sądu arbitrażowego, domagając się 185 mld euro zdeponowanych w belgijskim depozycie Euroclear. Wstępne posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 16 stycznia. Belgia jest jednym z głównych miejsc przechowywania zamrożonych rosyjskich aktywów, a Euroclear – kluczową instytucją w tym systemie.

Według wyliczeń „Financial Times”, banki komercyjne w Unii Europejskiej mają w swoich bilansach około 25 mld euro rosyjskich aktywów państwowych. Francja jest drugim po Belgii największym posiadaczem takich środków – w tym kraju zamrożono ok. 18 mld euro, głównie w bankach komercyjnych. Paryż na razie nie ujawnia, które instytucje finansowe trzymają te środki, mimo nacisków partnerów z UE.

Największy francuski bank BNP Paribas stanowczo zaprzeczył doniesieniom, że może odpowiadać za znaczną część tych aktywów. W komunikacie bank podkreślił, że nie posiada we Francji żadnych środków należących do rosyjskich podmiotów publicznych, w tym do Banku Centralnego Rosji. Z danych „FT” wynika, że w innych krajach UE skala zamrożonych rosyjskich środków jest zdecydowanie mniejsza – Niemcy mają około 200 mln euro, a Cypr mniej niż 100 mln euro aktywów państwowych Rosji.

Przejęcie aktywów

Belgijscy urzędnicy zakładają, że pierwszą odpowiedzią Moskwy na działania UE może być przejęcie aktywów klientów Euroclear o wartości ok. 17 mld euro, które wciąż znajdują się na terytorium Rosji. To pokazuje, że konflikt wokół zamrożonych środków może szybko przenieść się na poziom bezpośrednich działań odwetowych.

Jednocześnie część europejskich banków nadal pozostaje mocno zaangażowana na rosyjskim rynku, mimo że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę blisko 1900 zagranicznych firm wycofało się lub ograniczyło działalność w tym kraju. Włoski UniCredit posiada w Rosji około 3,5 mld euro kapitału, a austriacki Raiffeisen odnotował w ubiegłym roku przychody rzędu 2,9 mld dol. Obie instytucje należą do grupy ponad 2300 zagranicznych przedsiębiorstw, które wciąż prowadzą interesy w Rosji, co dodatkowo komplikuje sytuację w obliczu groźby pozwów i możliwych działań odwetowych ze strony Moskwy.

Czytaj też:

Rosyjski dyskont wraca tylnymi drzwiami. Nowa marka podbija WęgryCzytaj też:

Portugalia gotowa wysłać wojska do Ukrainy. Premier stawia warunek