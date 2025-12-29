Jawność wynagrodzeń po nowemu. Pracodawcy muszą się przygotować

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę na narastające problemy związane z nierównościami płacowymi. Jak podaje główny inspektor pracy Marcin Stanecki, w 2024 roku PIP otrzymała około 800 skarg dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, z czego aż 435 dotyczyło nierównego wynagradzania. Zaledwie 37 przypadków potwierdzono jako uzasadnione. Stanecki podkreśla jednak, że wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej luki płacowej będzie jednym z największych wyzwań najbliższych lat.

Równe płace

Do 7 czerwca 2026 roku wszystkie kraje UE muszą wprowadzić przepisy nakazujące równe płace kobiet i mężczyzn za taką samą lub równoważną pracę. Obowiązująca dyrektywa gender pay gap nakłada na państwa członkowskie obowiązek poprawy przejrzystości wynagrodzeń. Według danych Eurostatu kobiety w 2023 roku zarabiały średnio o 12 proc. mniej za godzinę niż mężczyźni, a w Polsce luka płacowa wyniosła 7,8 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt wdrażający unijne wymogi. Przewiduje on m.in. obowiązek sporządzania raportu o luce płacowej w firmach zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Dodatkowo zatrudniony będzie miał prawo sprawdzić swój poziom wynagrodzenia oraz średnie płace w danej kategorii stanowisk, z podziałem na płeć.

Brak regulacji

Jak zaznacza Stanecki, częstym problemem wykrywanym podczas kontroli PIP jest brak regulacji wewnętrznych określających wymagania wobec pracowników na poszczególnych stanowiskach oraz brak spójnego nazewnictwa. To umożliwia nadawanie różnym nazw identycznym zakresom obowiązków, co utrudnia ocenę równości wynagrodzeń.

Projekt przedstawiony przez resort zakłada również nowe zadania dla Inspekcji Pracy, w tym obowiązek szkolenia pracodawców zatrudniających do 250 osób w zakresie wartościowania stanowisk. Według Staneckiego dotyczy to ponad miliona firm.

Wprowadzenie nowych przepisów oznacza także możliwość kar dla pracodawców, którzy nie udzielą pracownikom informacji o średnich zarobkach. Inspektor podkreśla jednak, że nowe zasady nie sprawią, iż indywidualne pensje staną się jawne. Pracownicy nie poznają wynagrodzeń swoich kolegów, lecz wyłącznie poziomy średnie w danej grupie.

Równolegle rośnie liczba zgłoszeń dotyczących mobbingu. W 2024 roku PIP odnotowała 2000 skarg, a tylko do końca czerwca kolejnego roku wpłynęło już 1500. Główny inspektor wskazuje, że również wdrożenie nowych regulacji antymobbbingowych będzie poważnym wyzwaniem. Zwiększoną skalę potwierdzają statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, które notują coraz więcej spraw sądowych o mobbing.

