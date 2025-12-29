Silesia wrze. Protest rośnie, a górnicy czekają na ministra

W Czechowicach-Dziedzicach narasta napięcie wokół przedłużającego się protestu załogi Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. Akcja trwa już szósty dzień, a górnicy, wspierani przez lokalnych mieszkańców i rodziny, zapowiadają, że nie zamierzają ustępować. Na poniedziałek przewidziano pikietę solidarnościową, w której udział zapowiedzieli przedstawiciele związków zawodowych z całego regionu — poinformował rzecznik podbeskidzkiej Solidarności Artur Kasprzykowski.

Protest

Pikieta rozpocznie się o godz. 10.30 przed siedzibą PG Silesia. Wcześniej, o godz. 9, ma odbyć się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to strajk, lecz forma nacisku na władze, ponieważ wciąż brakuje bezpośredniego dialogu z ministrem energii Miłoszem Motyką. Górnicy wielokrotnie apelowali o jego przyjazd, jednak jak dotąd nie pojawił się na miejscu protestu.

Minister Motyka w ostatnich dniach ponownie wezwał do zawieszenia akcji i zaprosił stronę związkową na spotkanie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, zaplanowane na 7 stycznia. Propozycja ta została jednak odrzucona. Związkowcy podkreślają, że rozmowy powinny odbyć się bezpośrednio w Silesii. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda poinformował, że górnicy zamierzają kontynuować protest „do skutku”.

Oczekiwania protestujących

Protestujący przedstawili również swoje oczekiwania wobec rządu i właściciela zakładu. Domagają się gwarancji przeniesienia pracowników do pobliskich kopalń w razie ewentualnej likwidacji Silesii, a także zmian legislacyjnych w ustawie górniczej. Zgodnie z ich stanowiskiem pracownicy prywatnych zakładów powinni mieć dostęp do osłon socjalnych, które od początku 2026 r. obejmą jedynie spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Wobec Grupy Bumech oraz zarządcy sądowego wysunięto żądania dotyczące m.in. zapewnienia, że wobec protestujących nie zostaną zastosowane żadne sankcje oraz wskazania konkretnego terminu wypłaty zaległych świadczeń, w tym nagrody barbórkowej.

PG Silesia to największa prywatna kopalnia węgla w kraju i producent ok. 3 proc. krajowego węgla energetycznego. Mimo istotnej roli w sektorze, zakład od dłuższego czasu mierzy się z trudnościami finansowymi. Końcem listopada związki zawodowe poinformowano o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących ponad 750 osób. Grupa Bumech zaproponowała przejęcie kopalni w ramach dzierżawy oraz zatrudnienie części załogi na zasadach określonych w Kodeksie pracy, co spowodowało przesunięcie decyzji o redukcjach na styczeń.

Sytuacja w PG Silesia pozostaje napięta. Związkowcy liczą, że poniedziałkowa pikieta pokaże skalę poparcia dla protestu i skłoni ministerstwo do natychmiastowych rozmów z załogą.

