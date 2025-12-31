Inflacja znów zaskoczyła. Znakomite wieści na koniec roku

W ostatnim dniu 2025 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w grudniu. Wyniosła ona 2,4 proc. rok do roku, wobec 2,5 proc. w listopadzie.

– W grudniu 2025 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe rok do roku o 2,4% (wskaźnik cen 102,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniły się (wskaźnik cen 100,0) – podał GUS.

Inflacja w Polsce. Za nami dobry rok

Dzisiejsze dane są lepsze niż prognozowano. Ekonomiści spodziewali się bowiem, że i tym razem odczyt wyniesie 2,5 proc. rok do roku, czyli poziom celu inflacyjnego NBP. Warto przypomnieć, że w końcówce 2024 roku inflacja konsumencka wynosiła 4,7 proc. rok do roku. Rok 2025 rozpoczął się od odczytu na poziomie 4,9 proc. rok do roku, który utrzymywał się przez kolejne dwa miesiące. Od kwietnia mieliśmy spadki, ale na spadek poniżej 4 proc. trzeba było czekać do wakacji. W sierpniu nastąpił spadek poniżej 3 proc., a od jesieni osiągnięcie celu inflacyjnego było już tylko kwestią czasu. W całym 2025 roku średnia inflacja konsumencka wyniosła 3,6 proc. rok do roku.

Ze wstępnych danych wynika, że względem grudnia 2024 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych poszły w górę o 2,4 proc., a nośniki energii zdrożały o 2,8 proc. Spadki tradycyjnie objęły paliwa, które potaniały o 3,1 proc.

Przypomnijmy, że w listopadzie – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – ceny najmocniej wzrosły w kategorii „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe" (o 7,1 proc.). Spadki objęły paliwa oraz odzież i obuwie (odpowiednio 2,3 proc. i 2,1 proc.).

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 2,9%), żywności (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,1%), restauracji i hoteli (o 5,5%) oraz zdrowia (o 5,0%) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,72 p. proc., 0,55 p. proc., 0,37 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3%) oraz odzieży i obuwia (o 2,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,25 p. proc. i 0,08 p. proc. – wyliczał GUS.

