Rolnicy w szoku. Nowy rok przyniesie surowsze grzywny za nawozy

Z początkiem 2026 roku zaczną obowiązywać nowe stawki kar za nieprawidłowe magazynowanie i stosowanie nawozów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany już jesienią, a informacja o podwyżkach została opublikowana w Monitorze Polskim. Kontrole przestrzegania przepisów, podobnie jak dotychczas, prowadzić będą Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przechowywanie nawozów

W mijającym roku rolnicy, którzy niewłaściwie przechowywali nawozy naturalne, musieli liczyć się z sankcją w wysokości 4404,80 zł — o 450 zł wyższą niż rok wcześniej. Najnowsza podwyżka jest łagodniejsza, jednak od 1 stycznia 2026 r. kara wzrośnie do 4563,37 zł. To jednak nie koniec zmian. Wraz z wejściem w życie nowych zasad rolnicy mogą zapłacić do 3042,25 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwyżki obejmą także grzywny za błędy w dokumentacji dotyczącej programu azotanowego oraz za brak planu nawożenia azotem — w tych przypadkach maksymalna kara wyniesie 760,56 zł.

Program azotanowy, którego przestrzeganie jest obowiązkowe, ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi z rolnictwa. Dlatego nieprzestrzeganie przepisów wiąże się nie tylko z karami finansowymi. Rolnikom grożą również obniżki dopłat bezpośrednich, co w praktyce może oznaczać jeszcze poważniejsze skutki ekonomiczne. Wysokość sankcji uzależniona jest od charakteru naruszenia oraz tego, czy dotyczy ono terminów, czy technik stosowania nawozów.

Zmiana w przepisach

Nowelizacja podkreśla, że rolnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zasady magazynowania obornika i innych nawozów naturalnych. Inspekcje będą sprawdzać zarówno warunki, w jakich przechowywane są nawozy, jak i sposób ich wykorzystywania w gospodarstwie. Wyższe kary mają mobilizować do przestrzegania wymogów, które — według ustawodawcy — służą ochronie środowiska oraz ograniczeniu negatywnego wpływu rolnictwa na jakość wód.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., co oznacza, że od tego momentu każdy przypadek nieprawidłowości będzie skutkować surowszymi konsekwencjami finansowymi. Resort podkreśla, że celem zaostrzenia przepisów jest pełniejsze egzekwowanie zasad bezpieczeństwa środowiskowego na terenach rolniczych.

