Gorący piątek w stolicy. Rolnicy wychodzą na ulice z listą żądań

W piątek, 9 stycznia, w samym centrum Warszawy odbędzie się duża manifestacja rolników. Uczestnicy rozpoczną marsz o godzinie 11 na parkingu przy Placu Defilad, skąd przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez Rondo de Gaulle’a, ulicą Nowy Świat i dalej przez Plac Trzech Krzyży aż pod Sejm. Następnie skierują się ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Premiera, gdzie protest potrwa do godziny 15.

Zamknięte ulice

Nad bezpieczeństwem i organizacją ruchu będą czuwali policjanci, którzy zapowiedzieli czasowe zamykanie ulic na trasie marszu oraz dróg poprzecznych. Utrudnienia mogą pojawić się także na Rondzie Dmowskiego, gdzie możliwe jest całkowite wstrzymanie ruchu. Wprowadzono również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Na objazdy skierowane zostaną liczne linie tramwajowe — m.in. 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 25 — oraz wiele linii autobusowych, w tym 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521 i 525, a w późniejszych godzinach także linie 107, 108, 111, 116, 118, 158, 159, 166, 180 i 503.

Władze miasta przypominają, że w wielu miejscach Warszawy obowiązuje zakaz wjazdu ciągników i pojazdów wolnobieżnych. Dotyczy to m.in. ulic: Okuniewskiej, Traktu Brzeskiego, Patriotów, Walcowniczej, Wału Miedzeszyńskiego, Przyczółkowej, Puławskiej, Alei Krakowskiej, Alei Jerozolimskich, Kasprzaka, Wolskiej, Połczyńskiej, Górczewskiej, Arkuszowej, Pułkowej oraz Modlińskiej. Złamanie zakazu może skutkować kontrolą oraz mandatem.

Protest rolników

Protest ma związek z planowanym głosowaniem w Radzie UE dotyczącym umowy handlowej z krajami Mercosur. Rolnicy zrzeszeni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników podkreślają jednak, że ich postulaty wykraczają daleko poza sprzeciw wobec tej umowy. Ich zdaniem rząd nie realizuje ustaleń przedstawionych podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem na początku kadencji.

Przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski wskazuje, że rolnicy domagają się m.in. uruchomienia programu „Locha plus” wspierającego hodowlę trzody chlewnej, zmian w gospodarce łowieckiej w walce z ASF, ułatwień w budowie magazynów bez pozwolenia powyżej limitu 300 m² oraz jasnych zasad kierowania pomocy finansowej wyłącznie do rolników faktycznie prowadzących produkcję. Krytykuje także projekt ustawy o „aktywnym rolniku”, podkreślając, że środowiska rolnicze nie zostały włączone w proces jego tworzenia.

Rolnicy zapowiadają, że chcą spotkać się z premierem, natomiast nie planują rozmów z ministrem rolnictwa. Jak podkreślają, minister nie wyraził woli dialogu. Ministerstwo Rolnictwa odpowiada, że protestujący również nie składali formalnej propozycji spotkania, choć ewentualny wniosek miałby zostać rozpatrzony.

Prezydent Karol Nawrocki natomiast zapowiedział, że przyjmie delegację protestujących w Pałacu Prezydenckim. Jak przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, głowa państwa chce wysłuchać rolników i zadeklarować wsparcie dla działań mających zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

