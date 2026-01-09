Przedawnienie podatku już nic nie da? Kontrowersyjny plan Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejną wersję zmian w ordynacji podatkowej i kodeksie karnym skarbowym. Jak informuje „Puls Biznesu”, mimo krytycznych opinii specjalistów, resort nie wycofał się z propozycji usunięcia przepisu zabraniającego prowadzenia postępowania karnego wobec podatnika po przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Obecnie okres przedawnienia wynosi pięć lat, co stanowi podstawową gwarancję ochronną dla obywateli i przedsiębiorców.

Fikcyjne przedawnienie

Zdaniem ekspertów, zniesienie tego zakazu może doprowadzić do sytuacji, w której przedawnienie stanie się w praktyce fikcją. Organy skarbowe zyskałyby możliwość wszczynania postępowań karnych nawet wiele lat po przekroczeniu terminu przedawnienia, co otworzyłoby drogę do ponownego egzekwowania zaległości podatkowych. „Puls Biznesu” zwraca uwagę, że takie rozwiązanie może znacząco osłabić stabilność prawa i bezpieczeństwo podatników.

Obecne regulacje łączą przedawnienie podatku z niemożnością pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności karnej po upływie tego okresu. Jednak proponowana zmiana zakłada usunięcie art. 44 § 2 kodeksu karnego skarbowego, co wywołało stanowczy sprzeciw doradców podatkowych i środowisk prawniczych.

Ryzyko dla podatników

Do sprawy odniósł się wiceminister finansów Jarosław Neneman, który w mediach społecznościowych podkreślił, że celem reformy jest „uniezależnienie przedawnienia karalności od przedawnienia podatku”. Jak wyjaśnia, walka z rzeczywistymi przestępstwami podatkowymi wymaga stosowania narzędzi karnych, a nie wyłącznie procedur administracyjnych. Neneman zapewnia, że zmiany mają być wymierzone w poważne nadużycia, a nie w zwykłych podatników.

Innego zdania jest Andrzej Ladziński, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, który w wypowiedzi dla „PB” określił pomysł mianem „złego i groźnego dla podatników”. Zwraca uwagę, że nowe przepisy mogą prowadzić do przewlekłości postępowań i odbierać podatnikom fundamentalne poczucie pewności prawa.

Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule, planowane zmiany mają wejść w życie 1 października 2026 roku, choć część regulacji może zacząć obowiązywać wcześniej. Przed finalnym przyjęciem konieczna jest jednak zgoda Rady Ministrów, przegłosowanie ustawy w parlamencie i podpis prezydenta.

Czytaj też:

Awantura o reformę PIP. „Nie chodzi o umowy, tylko emerytury”Czytaj też:

Koniec miesięcznego limitu. Nowe zasady w działalności nierejestrowanej