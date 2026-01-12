Polacy zużyli rekordową moc. PSE: „System działa bez zakłóceń”

W piątek, 9 stycznia 2026 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o najwyższym w historii zapotrzebowaniu na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym. O godzinie 11:45 odnotowano rekordową wartość 29,2 GW brutto. Mimo tak dużego obciążenia oraz niskich temperatur sięgających –10°C, operator zapewnia, że dostawy energii przebiegają bez zakłóceń.

Bezpieczeństwo energetyczne

PSE podkreślają, że bezpieczeństwo energetyczne kraju pozostaje niezagrożone. W komunikacie wskazano, że elektrownie utrzymują pełną dyspozycyjność, a prognozy na najbliższe dni potwierdzają utrzymanie odpowiedniej rezerwy mocy. Jak zaznacza operator, pomimo ekstremalnych warunków atmosferycznych system funkcjonuje stabilnie.

Nowy rekord zapotrzebowania oznacza przebicie poprzedniego maksimum z 9 stycznia 2024 r., kiedy to zapotrzebowanie brutto wyniosło 28,6 GW. Tegoroczny wynik pokazuje, jak silnie na konsumpcję energii wpływają warunki pogodowe – szczególnie niskie temperatury, które zwiększają zużycie w budynkach mieszkalnych, instytucjach i przedsiębiorstwach.

Według danych PSE, zapotrzebowanie netto w kluczowym momencie wyniosło 27,6 GW, co po doliczeniu strat i potrzeb systemowych daje rekordowe 29,2 GW brutto. Operator zaznacza, że kluczową rolę w zaspokojeniu tak wysokiego popytu odegrały krajowe elektrownie, zwłaszcza jednostki cieplne. Jednocześnie saldo wymiany transgranicznej wynosiło ok. 732 MW na korzyść importu, co stanowiło dodatkowe wsparcie.

Odnawialne źródła

Znaczący udział w pokryciu zapotrzebowania miały także odnawialne źródła energii. Krajowe instalacje fotowoltaiczne osiągnęły w szczycie około 3,2 GW, natomiast farmy wiatrowe dostarczyły blisko 2,2 GW mocy. Choć OZE nie były w stanie pokryć większości potrzeb, ich wkład w stabilizację systemu był zauważalny.

PSE informują, że bilansowanie systemu w najbliższych dniach nie powinno sprawiać trudności, a dostępne rezerwy pozwalają na bezpieczną pracę również przy dalszym utrzymywaniu się mrozów. Operator przypomina, że zarządza kluczową infrastrukturą przesyłową w kraju, obejmującą linie wysokiego napięcia 400 i 220 kV oraz ponad sto stacji najwyższych napięć, co stanowi fundament krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

