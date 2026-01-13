„Każdy kraj zapłaci”. USA wprowadzają cła na partnerów Iranu

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek o wprowadzeniu 25-procentowych ceł na towary pochodzące z państw utrzymujących relacje handlowe z Iranem. Decyzja została ogłoszona bez wskazania, które kraje miałyby zostać objęte tą sankcją, ani jakie dokładnie transakcje będzie obejmować. Trump zakomunikował to w wpisie na platformie Truth Social, podkreślając, że rozporządzenie obowiązuje natychmiastowo i ma charakter wiążący.

Nowe cła

Według Trumpa każdy kraj, który prowadzi interesy z Islamską Republiką Iranu, będzie musiał liczyć się z nowym cłem w wysokości 25 proc. na import do Stanów Zjednoczonych. Ogłoszenie pojawiło się w momencie nasilających się protestów w Iranie, brutalnie tłumionych przez tamtejsze władze, a także w kontekście wcześniejszych ostrzeżeń Trumpa o możliwym użyciu siły wobec reżimu w Teheranie.

Mimo ostrej retoryki, Biały Dom podkreśla, że priorytetem pozostaje dyplomacja. Rzeczniczka administracji Karoline Leavitt zaznaczyła, że prezydent rozważa różne scenariusze, ale rozwiązania dyplomatyczne traktuje jako podstawową ścieżkę działań. W jej ocenie naloty są jedną z opcji, jednak nie pierwszą, po którą prezydent sięgnie. Podkreśliła również, że Trump „zawsze utrzymuje wszystkie możliwości na stole”.

Handel z Chinami

Leavitt potwierdziła jednocześnie, że w ostatni weekend przedstawiciele władz Iranu skontaktowali się z wysłannikiem Trumpa, Steve’em Witkoffem, by podjąć rozmowy. Nie ujawniła szczegółów tych kontaktów, ale zaznaczyła, że komunikaty przekazywane prywatnie różnią się od publicznych deklaracji strony irańskiej. Jej zdaniem prezydent chce lepiej zrozumieć sygnały płynące z Teheranu.

Według danych Banku Światowego największym partnerem handlowym Iranu pozostają Chiny, które odpowiadają za ponad jedną czwartą jego całkowitej wymiany handlowej. Istotną rolę odgrywają również Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Pakistan. W przestrzeni geopolitycznej ważnym sojusznikiem Iranu pozostaje także Rosja, choć Trump nie wskazał, czy sankcje będą odnosić się również do niej.

