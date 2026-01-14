Lepsze wieści dla gospodarki. Bank Światowy podnosi prognozy dla Polski

Bank Światowy opublikował zaktualizowane prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Polski. Z najnowszych szacunków wynika, że tempo wzrostu PKB w 2026 roku ma wynieść 3,2 proc. To wyraźna korekta w górę wobec wcześniejszych prognoz, które zakładały wzrost na poziomie 3 proc.

Prognoza wzrostu

Zmiany dotyczą również roku 2025. Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu polskiego PKB o 0,1 pkt proc., do 3,3 proc. Jednocześnie instytucja nie zmieniła swoich przewidywań na 2027 rok. W tym okresie wzrost gospodarczy Polski ma spowolnić do 2,9 proc.

W raporcie odniesiono się także do sytuacji gospodarczej w całym regionie Europy i Azji Środkowej. Ekonomiści Banku wskazują, że w 2025 roku tempo wzrostu w tym obszarze spadło do 2,4 proc. Spowolnienie to ma być widoczne głównie w konsumpcji prywatnej, szczególnie w Rosji, co wynika z opóźnionych skutków restrykcyjnej polityki pieniężnej.

Autorzy raportu zauważają jednocześnie, że w pierwszej połowie 2025 roku nastąpił umiarkowany wzrost wymiany handlowej. Był on częściowo efektem przyspieszania transakcji towarowych przed planowanymi podwyżkami ceł. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy było łagodzenie globalnych warunków finansowych, w tym spadek spreadów obligacji skarbowych oraz wzrost cen akcji.

Dynamika inflacji

Raport wskazuje również na zmiany w dynamice inflacji. W pierwszej połowie 2025 roku inflacja w regionie wyhamowała, natomiast w drugiej połowie ponownie przyspieszyła. Mediana inflacji ogółem oraz inflacji bazowej utrzymywała się powyżej poziomów sprzed pandemii, a w wielu krajach przekraczała cele banków centralnych. Presja cenowa była w dużej mierze związana ze wzrostem cen żywności i usług komunalnych, przy jednocześnie silnym wzroście wynagrodzeń.

Zdaniem Banku Światowego wzrost gospodarczy w regionie Europy i Azji Środkowej powinien pozostać stabilny w 2026 roku. Wsparciem mają być solidny popyt krajowy, poprawiające się warunki finansowania, rosnąca absorpcja funduszy unijnych oraz wyższe wydatki obronne. Jednocześnie inflacja w 2026 roku ma stopniowo spadać, choć w większości gospodarek nadal pozostanie powyżej celów banków centralnych. Bank wskazuje także na istotne ryzyka dla perspektyw wzrostu, w tym przedłużenie wojny w Ukrainie, eskalację napięć handlowych oraz niepewność polityczną.

