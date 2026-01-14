KSeF wejdzie w życie na pewno. Jasna deklaracja ministra finansów

Kto w cichości ducha stawiał na możliwe kolejne opóźnienie we wprowadzeniu zapowiadanego od dawna krajowego systemu e-faktur (KSeF) powinien porzucić tę nadzieję.

– Na pewno KSeF wejdzie w życie od 1 lutego i nie będzie przesunięć – powiedział dla Business Insider Polska Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. Cel, dla którego KSeF na pewno wejdzie w życie to uszczelnienie poboru podatku VAT, ukrócenie VAT-owskich karuzel i zwiększenie skuteczności ściągania podatku z tytułu sprzedaży.

Uszczelnienie luki VAT celem rządu

Nadzieje na odłóżenie wdrożenia KSeF nie były zupełnie bezpodstawne. Rząd PiS chciał wprowadzić obowiązkowe e-faktury od lipca 2024 roku, ale po przejęciu władzy w grudniu 2023 roku obecny rząd zdecydował się na odłożenie wejścia KSeF w życie. Resort finansów, kierowany przez Andrzeja Domańskiego, po przeprowadzeniu audytu uznał, że system nie był wówczas gotowy do wdrożenia i groził paraliżem gospodarki.

Systuacja się zmieniła i nie można dłużej lekceważyć luki vatowskiej, czyli różnicy pomiędzy potencjalnymi dochodami z podatku VAT na podstawie szacunku konsumpcji dóbr i usług oraz faktycznymi dochodami z podatku VAT. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2024 roku wyniosła ona 10,9 proc., a w 2023 roku – 16 proc. Szacunki GUS dotyczące 2023 roku to luka VAT na poziomie 13,5 proc., a rok poźniej – 6,9 proc., czyli około 21,5 mld zł.

Co załatwią elektroniczne faktury?

Minister Domański ma ogromny problem z bardzo wysoki deficytem budżetowym w 2026 roku, sięgającym 271,7 mld zł (6,5 proc. PKB). Sejm uchwalił już ustawę budżetową przewidującą dochody na poziomie 647,2 mld zł i dużo większe wydatki – 918,9 mld zł. Taka sytuacja budzi obawy ekonomistów o stabilność finansów publicznych i dążenie do poprawy sytuacji – pieniądze po prostu muszą się znaleźć.

Elektroniczne faktury to kolejny element większego systemu, na który składa się także jednolity plik kontrolny VAT, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), monitorowanie przewozu towarów (SENT) czy biała lista podatników VAT.

Czytaj też:

Jeden ogólny podatek zastąpi i PIT, i składki do ZUS i resztę? Jest szansa