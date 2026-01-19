Polska finansowo tylko traci na wojnie z Ukrainą. Norwegia na niej zarabia

Ponad milion złotych zebrali Polacy w ciągu trzech dni w ramach akcji charytatywnej „Ciepło z Polski dla Kijowa” na zakup generatorów prądotwórczych dla Kijowa. Wielu mieszkańców stolicy Ukrainy jest odciętych od dostaw energii wskutek rosyjskich ostrzałów, a w nocy temperatury spadają nawet do – 17 stopni Celsjusza. Cel zbiórki natychmiast podwyższono – już chodzi nie o milion, a o 2 mln zł.

Od 2022 roku Polacy nieustanie pomagają Ukrainie na wiele sposobów – wspierając zbiórki pieniędzy, utrzymując uchodźców, wysyłając sprzęt wojskowy, transporty charytatywne, organizując zbiórki najróżniejszych darów, oddając tory i jedno z lotnisk na potrzeby transportu sprzętu wojskowego, a nawet spłacając pożyczki zawarte przez Ukrainę. Inne kraje na tej samej wojnie świetnie zarabiają.

Zyski Norwegii z wojny Rosji z Ukrainą

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku Norwegia przekazana Ukrainie pomoc o wartości nieco ponad 53 mld zł w przeliczeniu na złotówki (142 mld koron). W tym samym czasie, dzięki wysokim cenom gazu i ropy po ograniczeniu rosyjskich dostaw do Europy, Norwegia uzyskała dodatkowe dochody rzędu około 3 bilionów koron, czyli około 1 bln zł – oszacował na łamach dziennika „Stavanger Aftenblad” Robert Naess, jeden z dyrektorów Nordea Bank.

„Te liczby nie zgadzają się ani moralnie, ani politycznie, ani ekonomicznie” — ocenił sytuację redaktor naczelny duńskiego dziennika „Politiken” Christian Jensen dla norweskiego dziennika.

Ukraińcy dokładają się do polskiego PKB

Zgodnie z szacunkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), w 2025 Norwegia zajmuje czwarte miejsce w rankingu państw pod względem nominalnego PKB per capita. Polska w tym rankingu zajmuje dopiero 42 pozycję. Na podstawie tylko tych szacunków, okazuje się, że Norwegia jest około 3 razy bogatsza od Polski pod względem PKB na mieszkańca.

Wojna na Ukrainie wywołała drastyczny wzrost cen energii w Polsce przez zachwianie rynków paliw, co przełożyło się na wyższe rachunki za ciepło i prąd, codzienne zakupy. Mocno podrożał także wynajem mieszkań. Podwyżek cen energii nie wytrzymało wiele polskich firm.

Zysk Polski z wojny jest znacznie skromniejszy niż zysk Norwegii i nie pokrywa wydatków Polski na pomoc Ukrainie. W 2024 roku Ukraińcy pracujący w Polsce pomogli wygenerować 2,7 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski, czyli około 15 mld zł – wynika z badania „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski” przeprowadzonego przez Deloitte dla UNHCR. W 2023 roku było to od 0,7 do 1,1 proc. do PKB Polski. W sumie to około 22 mld zł.

Czy kiedykolwiek zdołamy odzyskać wartość przeznaczonej dla Ukrainy pomocy? To pytanie czysto retoryczne.

