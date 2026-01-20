Prezes ZUS pilnie wezwany do dymisji. Za zasiadanie w radzie nadzorczej

Tydzień temu ZUS wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że prezes ZUS Zbigniew Derdziuk trafił do szpitala i zastępować go będzie członek zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów ZUS Paweł Jaroszek.

Powodem hospitalizacji prezesa ZUS mogła być informacja o czekających go konsekwencjach w związku z nieprzerwanym zasiadaniem w radzie nadzorczej firmy Relpol S.A. od 2017 roku. Do natychmiastowej dymisji wzywa prezesa ZUS Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Albo ZUS, albo Relpol – wezwanie do dymisji

„Zbigniew Derdziuk powołany został na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30 kwietnia 2024 r., a zatem od ponad 20 miesięcy pełni wspomnianą funkcję publiczną. Jednocześnie, od 25 września 2017 r. nieprzerwanie pozostaje członkiem rady nadzorczej w”RELPOL„ S.A. z siedzibą w Żarach. Fakt ten wynika zarówno z Centralnej Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, jak również z informacji zawartej na stronie internetowej RELPOL S.A”. – napisali w oficjalnym komunikacie związkowcy z ZUS.

Przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz przypomniał w mediach społecznościowych, że „zgodnie z art. 4 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 1 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne pracownicy centralnych organów państwowych na stanowiskach kierowniczych mają zakaz pozostawania członkami rad nadzorczych”.

Pełniąc dwie wykluczające się wzajemnie funkcje, Zbigniew Derdziuk „wprost łamie zapisy ustawy” uważają związkowcy.

Dymisja za jawne łamanie prawa

ZUS zatrudnia około 45 tys. osób, kontroluje wszystkich płatników składek i odpowiada za obsługę milionów emerytów i rencistów w Polsce. Zdaniem związkowców pełnienie przez Derdziuka jednocześnie funkcji prezesa zakładu i członka rady nadzorczej spółki jest „nieakceptowalne z punktu widzenia funkcjonowania praworządnego państwa, bo stwarza sytuacje korupcjogenne. Jest też jawnym ominięciem przepisów prawa”.

Zbigniew Derdziuk był ministrem – członkiem Rady Ministrów w pierwszym rządzie Donalda Tuska, a także m.in. sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Jerzego Buzka i Kazimierza Marcinkiewicza. W latach 2009-2015 był także prezesem ZUS. Zrezygnował by zostać doradcą zarządu mBanku.

