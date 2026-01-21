Nie będzie ratyfikacji umowy handlowej UE z USA. Prace wstrzymano

– W polityce, tak jak w biznesie, umowa to umowa. A kiedy przyjaciele podają sobie ręce, musi to coś znaczyć – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii.

Dodała, że groźby ekonomiczne prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Unii Europejskiej w związku z Grenlandią są błędem, który narusza porozumienie handlowe zawarte w 2025 roku między sojusznikami transatlantyckimi.

USA uparcie dążą do zajęcia Grenlandii

Donald Trump ogłosił 10-proc. cła od 1 lutego 2026 na towary z ośmiu krajów europejskich, które wzrośnie do 25 proc. w czerwcu 2026, chyba że dojdzie do porozumienia w sprawie „zakupu Grenlandii” – terytorium zależnego Danii, sojusznika w NATO i członka UE.

Sprawa wyższych ceł dotyczy Danii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Francji, które wysłały wojska na Grenlandię w ostatnim tygodniu. Dodatkowo, prezydent USA zagroził nałożeniem 200 proc. ceł na francuskie wino i szampana po tym, jak prezydent Francji Macron odrzucił zaproszenie Trumpa do dołączenia do jego Rady Pokoju, która miałaby zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i nadzorować odbudowę Strefy Gazy.

Przywódcy Unii Europejskiej spotkają się w 22 stycznia 2026 roku w Brukseli na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby omówić potencjalne środki odwetowe.

Dalsze losy umowy handlowej z USA

Warunki umowy handlowej z 2025 roku to 15-proc. cła na większość towarów z Unii Europejskiej w zamian za zobowiązanie UE do zniesienia ceł na amerykańskie towary przemysłowe i niektóre produkty rolne.

Lider Europejskiej Partii Ludowej, niemiecki europoseł Manfred Weber napisał na platformie X: „EPL popiera umowę handlową UE–USA, ale biorąc pod uwagę groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii, jej zatwierdzenie nie jest na tym etapie możliwe. Należy wstrzymać cła na produkty amerykańskie w wysokości 0 proc”.

Socjaliści i Demokraci (S&D) oraz partia Odnowić Europę również opowiadają się za wstrzymaniem procesu. W praktyce oznacza to brak większości zdolnej do przyjęcia umowy w Parlamencie Europejskim. Według informacji PAP, temat relacji handlowych z USA oraz dalszych losów umowy ma być przedmiotem rozmów w najbliższych dniach.

