Te owoce i warzywa znikną z importu. Rząd stawia twarde granice

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada wprowadzenie czasowego zakazu sprowadzania do Polski produktów, które zawierają substancje czynne środków ochrony roślin niedopuszczone w Unii Europejskiej. Nowe regulacje będą dotyczyć żywności, w której wykrywane są pestycydy spoza unijnych standardów. Resort pracuje nad przepisami wraz z Ministerstwem Zdrowia, a zmiany mają objąć przede wszystkim importowane owoce, warzywa i zboża.

Substancje zakazane

Pierwszy etap zakazu obejmie pięć substancji: karbendazym, benomyl, glufosynat, tiofanat metylu oraz mankozeb. To składniki, które najczęściej pojawiają się w żywności sprowadzanej do Polski – m.in. w cytrusach, mango, ziemniakach, bakłażanach, jęczmieniu czy życie. Jak podaje portalspożywczy.pl, rozporządzenie będzie miało charakter czasowy, jednak możliwe jest jego przedłużenie, jeśli wyniki kontroli potwierdzą konieczność utrzymania ograniczeń.

Podczas targów Grüne Woche w Berlinie minister Stefan Krajewski poinformował, że lista zakazanych substancji może w przyszłości zostać rozszerzona. Resort chce wykorzystać wiedzę instytutów badawczych, w tym Instytutu Ochrony Roślin oraz jednostek zajmujących się środowiskiem i rolnictwem. Badania próbek importowanej żywności prowadzone przez sanepid mają być finansowane z budżetu MRiRW.

Normy unijne

Minister podkreślił, że polscy producenci są zobowiązani do spełniania wysokich norm unijnych, dlatego Polska nie powinna dopuszczać na rynek żywności, która nie spełnia takich samych wymogów. W jego ocenie nie można tworzyć „Europy dwóch prędkości”, w której lokalni rolnicy muszą przestrzegać rygorystycznych zasad, a importowane towary są ich pozbawione.

Kwestia zakazu była również omawiana podczas spotkania Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w Brukseli. Polska poparła rozwiązania podobne do stosowanych przez Francję, która już wcześniej wprowadziła ograniczenia dotyczące pestycydów w żywności z importu.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie zostanie wprowadzone przez ministra zdrowia na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jak zapowiedział szef resortu rolnictwa, informacje o zmianach zostaną przekazane Komisji Europejskiej.

Minister Krajewski odniósł się również do negocjacji w sprawie umowy handlowej UE–Mercosur. Obecna wersja dokumentu, podpisana 17 stycznia, spotkała się ze sprzeciwem Polski, zwłaszcza w zakresie preferencji celnych dla rolnych produktów z Ameryki Południowej, takich jak wołowina, drób, nabiał czy cukier. Rząd oczekuje działań Parlamentu Europejskiego, który ma skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli interwencja nie przyniesie rezultatów, podobny krok może podjąć Polska.

Czytaj też:

„Unia zyskuje, my płacimy rachunek”. Ekonomista o skutkach UE–MercosurCzytaj też:

Państwo każe zdjąć eternit, ale na nowy dach nie daje ani złotówki. Sprawdzamy dopłaty 2026