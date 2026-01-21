Nowe przepisy ujawnią różnice płacowe. Wieloletni pracownicy zyskają

Wraz z projektem ustawy wdrażającej unijną dyrektywę płacową na polskim rynku pracy mogą zajść znaczące zmiany. Regulacje mają wyrównywać wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, ale ich skutki obejmą także inną grupę pracowników — osoby zatrudnione w firmach od wielu lat. To właśnie wśród nich najczęściej występują rozbieżności płacowe względem nowo zatrudnionych, mimo identycznego zakresu obowiązków.

Tempo wzrostu płac

Zjawisko to wynika z faktu, że przez lata wynagrodzenia długoletnich pracowników nie rosły w tempie oferowanym kandydatom z rynku. Nowi pracownicy otrzymywali wyższe stawki, podczas gdy dotychczasowa załoga mogła liczyć jedynie na niewielkie podwyżki. W efekcie pojawiła się różnica w płacach na równoległych stanowiskach, nieuzasadniona obiektywnymi kryteriami.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek raportowania luki płacowej, co szczególnie dotknie większe przedsiębiorstwa. Zdaniem ekspertów, ujawnienie takich dysproporcji może wywołać niezadowolenie wśród pracowników i zmusić firmy do wyrównywania wynagrodzeń. W konsekwencji pracodawcy mogą ograniczyć duże podwyżki przy zmianie pracy, ponieważ presja na korekty wewnętrzne stanie się silniejsza. Jednocześnie raporty staną się argumentem dla pracowników ubiegających się o wyższe pensje.

Skrócenie etatów

Drugim, mniej oczywistym skutkiem dyrektywy może być zmiana struktury etatów. Projekt zakłada, że liczba pracowników w firmie będzie liczona w przeliczeniu na pełne etaty. To od tego zależy obowiązek przygotowywania raportów i ich częstotliwość, a progi wynoszą 100 i 250 etatów. Firmy mogą więc próbować ograniczać wymiar czasu pracy na wybranych stanowiskach, aby formalnie zmniejszyć liczbę pełnych etatów i w ten sposób uniknąć dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Skrócenie etatów może okazać się dla przedsiębiorstw bardziej racjonalne niż redukcja zatrudnienia. Pozwoli utrzymać dotychczasową liczbę pracowników, a jednocześnie ułatwi zarządzanie obsadą w okresach wzmożonego zapotrzebowania czy urlopów.

Dyrektywa płacowa ma więc potencjał, by zmienić nie tylko zasady wynagradzania, ale również strukturę organizacyjną wielu firm. Wyrównywanie pensji długoletnim pracownikom i modyfikacje etatów mogą stać się jednym z najbardziej widocznych efektów nowych regulacji.

Czytaj też:

Zamiast etatu współpraca B2B. Pocztowi związkowcy już protestująCzytaj też:

Umowa zlecenie tylko na papierze? Tak krok po kroku wywalczyć etat