Koniec biegania po przychodniach. Wchodzi centralna e-rejestracja

Już od 1 lipca 2026 r. każda przychodnia i poradnia działająca w ramach NFZ będzie musiała korzystać z centralnej e-rejestracji. System, który na początku roku funkcjonował jedynie jako dodatkowa opcja, staje się jedyną dopuszczalną formą zapisów na wybrane świadczenia. Oznacza to koniec osobnych kolejek w poszczególnych placówkach i pełną centralizację procesu rejestracji.

Likwidacja kolejek

Największą zmianą jest likwidacja dotychczasowych lokalnych list oczekujących. W zamian powstaje wspólna, ogólnopolska baza osób zapisanych na konkretne wizyty i badania. System ma zapewnić przejrzystość — wszystkie dostępne terminy z całego kraju pojawią się w jednym miejscu, a pacjenci nie będą już mogli rezerwować kilku wizyt jednocześnie w różnych placówkach. Gdy brak wolnych miejsc, osoby oczekujące trafiają do centralnej kolejki, w której brane są pod uwagę ich uprawnienia i kategoria medyczna.

Na początku obowiązek e-rejestracji obejmie trzy świadczenia: pierwszą wizytę u kardiologa wymagającą e-skierowania, badania mammograficzne w ramach programu profilaktycznego oraz cytologię lub test HPV. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednak stopniowe rozszerzanie listy już od sierpnia 2026 r., a docelowo — do końca 2029 r. — centralna rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Pacjenci, którzy nie korzystają z internetu, nie muszą obawiać się wykluczenia. Telefoniczne i osobiste zapisy w rejestracji przychodni pozostają możliwe, ale pracownik placówki będzie miał obowiązek wprowadzenia danych do wspólnej bazy. Osoby korzystające z sieci mogą natomiast śledzić terminy i odwoływać wizyty przez Internetowe Konto Pacjenta.

Zarządzanie terminami

Reforma zmienia również sposób zarządzania wolnymi terminami. Dotąd terminy były często ukryte w lokalnych systemach, a odwołanie wizyty bywało utrudnione. Po wprowadzeniu centralnej e-rejestracji wszystkie informacje o dostępnych wizytach będą widoczne dla pacjentów w całym kraju, a rezygnacja z terminu stanie się natychmiastowa i automatyczna.

W pierwszych dwóch tygodniach działania systemu obowiązkowego zapisano ponad 186 tys. wizyt i badań. Centrum e-Zdrowia podkreśla, że zainteresowanie pacjentów jest bardzo duże, a liczba wizyt, które nie odbyły się mimo rejestracji, pozostaje minimalna — tylko 12 przypadków.

Centralna e-rejestracja ma być jedną z kluczowych zmian w polskiej ochronie zdrowia w najbliższych latach, a jej pełne wdrożenie ma uporządkować kolejki, ograniczyć nadużycia i ułatwić dostęp do specjalistów.

