Dramaty u Hołowni, wymazywanie Ziobry i wielka likwidacja szkół. Nowy „Wprost”

„Partia nie wierzy łzom”. Kolejny odcinek serialu o Polsce 2050 Szymona Hołowni – partii, którą własny lider najpierw porzuca, a później rozpaczliwie chce odzyskać – właśnie się zakończył. W drugiej turze wyborów na przewodniczącego w szranki staną dwie kandydatki. Czy zwyciężczyni uda się jeszcze powstrzymać topniejące poparcie i odzyskać zaufanie wyborców? Więcej w tekście Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Wymazywanie Ziobry”. Były minister sprawiedliwości, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, w polskiej polityce nie odegra już żadnej kluczowej roli. Ale w PiS-ie jego temat wciąż rezonuje – analizuje Eliza Olczyk.

„Cała Polska zamyka szkoły”. Z krajobrazu masowo znikają szkoły. Rodzice protestują, zarzucając władzom, że stawiają pieniądze ponad dobro dzieci, i zamawiają msze w intencji ocalenia placówek – pisze Piotr Barejka.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Nie ma obrony bez nauki”. – Karol Nawrocki w kampanii obiecywał być prezydentem obywatelskim, a dziś działa jak partyjny pragmatyk – ocenia w wywiadzie Magdaleny Frindt i Agnieszki Niesłuchowskiej Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

„Małe telewizje Kurskiego”. – Wydawcy walczą o to, aby wójtom i burmistrzom zakazać prowadzenia ich własnych mediów. To walka o ideę – tłumaczy w rozmowie z Piotrem Barejką Andrzej Andrysiak ze Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

„Wielka orkiestra z mniejszym hejtem”. Anna Mokrzanowska rozmawia rzeczniczką fundacji WOŚP Aleksandrą Rutkowską m.in. o kulisach przygotowań do finału, wyjątkowych aukcjach i hejcie, z którym musi mierzyć się Jurek Owsiak.

„Europa na detoksie”. Prof. Marcin Piątkowski w wywiadzie Marty Roels prognozuje, że w obecnym układzie sił Polska ma szanse stać się „największym szczupakiem w stawie”, a Chiny mogą wpaść w „pułapkę Midasa”.

„Jesteśmy jak pszczoły”. – Gdyby ktoś dzisiaj rzeczywiście chciał „wykoleić” koalicję, mógłby się narazić na srogą ocenę ze strony własnych wyborców – zapewnia w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Mirosław Suchoń z Polski 2050.

„W pułapce sukcesji”. Lokalne i globalne imperia rodzinne toną w sporach, które rujnują reputację i morale zespołów. Coraz częściej najbogatsi decydują, że dzieciom zostawią nic lub prawie nic – pisze Szymon Krawiec.

„Inwazja na niby”. Donald Trump przeczołgał Europę w sprawie Grenlandii, by na koniec zadowolić się rozwiązaniem osiągalnym łatwo bez całej tej awantury. Kto na tym skorzystał? Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Unia musi odciąć pępowinę”. – Putin chce wykorzystać Trumpa i jego Radę Pokoju do przejęcia zamrożonych aktywów, by nie zostały one przekazane Ukrainie – ostrzega były premier Kazimierz Marcinkiewicz w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Plan dla mózgu”. – Coraz więcej osób w Polsce cierpi na choroby mózgu. Absurdem jest zaniżanie kontraktów przez NFZ na leczenie chorób neurologicznych – tłumaczy Katarzynie Pinkosz prof. Alina Kułakowska.

„Renesans panczenów”. Konrad Niedźwiedzki, jeden z najlepszych polskich panczenistów, opowiada Maciejowie Piaseckiemu o świeżych sukcesach naszej reprezentacji i medalowych szansach na zimowych igrzyskach.

„Złość show”. „Manipulacja”, „ustawka” – widzowie masowo narzekają na kolejne odsłony reality show. Paradoks polega na tym, że właśnie takie są reguły tego gatunku – pisze Andrzej Kwaśniewski.

