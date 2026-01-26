Polacy ostro ruszyli na zakupy. Wiemy, co nabywali najczęściej

Z danych zaprezentowanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w grudniu wyższa o 5,3 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 1,9 proc. w grudniu 2024 roku. To nieco mniej niż spodziewali się eksperci, którzy oczekiwali odczytu na poziomie 5,5 proc. W porównaniu z listopadem nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej aż o 12,5 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w poprzednim miesiącu o 4,7 proc. wyższa niż przed rokiem, jak również o 0,2 proc. wyższa w stosunku do listopada.

GUS podał również, że w okresie styczeń-grudzień 2025 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,3 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2,7 proc. w analogicznym okresie 2024 roku.

Sprzedaż detaliczna pod koniec 2025 r. Meble znów liderem

W grudniu podobnie jak w listopadzie największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie „meble, rtv, agd”. Wyniósł on 19,8 proc., co oznacza, że w ostatnim miesiącu 2025 roku Polacy kupowali o jedną piątą więcej rzeczy z tego obszaru niż w końcówce 2024 roku. Październikowy lider, czyli kategoria „pojazdy samochodowe, motocykle, części" utrzymał drugie miejsce ze wzrostem na poziomie 13,1 proc. Kolejne miejsca zajęły kategorie: “pozostałe” (wzrost o 8,6 proc.), “farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 8,4 proc.), „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 8,3 proc.). W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” – „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” zaobserwowano wzrost sprzedaży o 1,9 proc.

GUS poinformował również, że w grudniu 2025 roku – w porównaniu z końcówką 2024 roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 4,5 proc. wyższa, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się nieznacznie z 10,2 do 10,1 proc.

