Polska przyjmie euro? Minister się wygadał

W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Financial Times" minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zabrał głos w kwestii przyjęcia przez Polskę euro. W jego ocenie coraz więcej argumentów przemawia za utrzymaniem narodowej waluty. – Nasza gospodarka radzi sobie obecnie wyraźnie lepiej, niż w przypadku większości krajów strefy euro. Mamy coraz więcej danych, badań i argumentów przemawiających za utrzymaniem polskiego złotego – podkreślił szef resortu finansów i gospodarki.

Domański przekonuje również, że argumentem za pozostawieniem złotego są również dobre wyniki gospodarcze naszego kraju.

Polacy nie chcą euro

„The Financial Times" zwraca uwagę, że premier Donald Tusk zmienił na przestrzeni ostatnich lat swoje podejście do przyjęcia przez Polskę euro. Warto przypomnieć, że twardą deklarację ws. przystąpienia do strefy euro Tusk złożył w 2008 roku, czyli w okresie swoich pierwszych rządów. Po powrocie do władzy w 2023 roku nie ma jednak o tej kwestii mowy, a politycy obozu rządzącego dają jasno do zrozumienia, że przyjęcia europejskiej waluty w najbliższych latach na pewno nie będzie. Brytyjski dziennik zwraca uwagę na fakt, iż nie chce tego większość Polaków. Potwierdzają to m.in. sondaże przeprowadzone na zlecenie „Wprost”. Wynika z nich, że z roku na rok rośnie niechęć do euro. W badaniu z maja ubiegłego roku za przyjęciem waluty opowiedziało się jedynie 23,3 proc. ankietowanych, a aż 62,2 proc. było przeciw. Rok wcześniej na „tak" było 26 proc., a 61 proc. przeciw.

W wywiadzie dla brytyjskiej gazety Domański przyznaje, że opinia publiczna w Polsce opowiada się za złotym, ale jak zastrzega “główne powody, dla których obecnie nie pracujemy nad przyjęciem euro, mają charakter ekonomiczny i nie dotyczą polskiej polityki”.

Przypomnijmy, że w strefie euro jest obecnie 21 krajów. Na początku tego roku walutę przyjęła Bułgaria, która jest od 2007 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Wśród krajów Wspólnoty, które jeszcze euro nie mają, poza Polską są jeszcze: Rumunia, Czechy, Węgry, Szwecja, a także Dania.

