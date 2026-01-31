Koniec dużych zakupów za gotówkę. Unia wprowadza twardy limit

Unia Europejska przyjęła przepisy wprowadzające ogólnounijny zakaz płacenia gotówką przy transakcjach przekraczających 10 tys. euro. Nowe regulacje mają ograniczyć pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu i będą obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich. Pakiet ustaw został już zatwierdzony przez Parlament Europejski oraz Radę UE.

Nowe przepisy

Zgodnie z nowymi zasadami płatności gotówkowe powyżej 10 tys. euro, czyli równowartości ponad 42 tys. zł, będą niedozwolone. Kraje, które nie posługują się wspólną walutą, mają stosować limit odpowiadający tej kwocie w walucie krajowej. Jednocześnie państwa członkowskie zachowują możliwość wprowadzenia jeszcze niższych progów, ale nie będą mogły ich podnosić.

W praktyce oznacza to, że za gotówkę nie będzie można kupić drogich towarów, takich jak nowe samochody, luksusowe zegarki czy kosztowne usługi. Każda transakcja powyżej ustalonego limitu będzie musiała zostać zrealizowana bezgotówkowo, na przykład przelewem bankowym.

Weryfikacja tożsamości

Dodatkowe ograniczenia obejmą również mniejsze kwoty. Przy płatnościach przekraczających 3 tys. euro sprzedawca będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości klienta. Oznacza to konieczność okazania dokumentu tożsamości przy zakupach o wartości przekraczającej około 12 tys. zł. Kontrole w tym przedziale będą dotyczyć wybranych branż, w tym instytucji finansowych, banków, agencji nieruchomości, kasyn, podmiotów zarządzających aktywami oraz sprzedawców dóbr luksusowych.

Nowe regulacje obejmą także rynek kryptowalut. Giełdy i operatorzy portfeli cyfrowych zostaną zobowiązani do weryfikowania klientów już przy transakcjach od 1000 euro.

Warto podkreślić, że w Polsce podobne ograniczenia funkcjonują już dziś. Przedsiębiorcy nie mogą regulować gotówką zobowiązań przekraczających 15 tys. zł, a płatności powyżej tej kwoty muszą być realizowane w formie bezgotówkowej.

Unijny zakaz płacenia gotówką powyżej 10 tys. euro wejdzie w życie w 2027 roku. Wyjątek przewidziano dla klubów sportowych, które otrzymają dłuższy okres przejściowy — do 2029 roku.

Czytaj też:

Wypłaty z bankomatów wzrosną? Ważne zmiany od lutegoCzytaj też:

Miliony ludzi stracą swoją walutę. Od lutego płatności tylko w euro