Wojsko sypnie kasą od stycznia. Szeregowi i oficerowie dostaną podwyżki

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który przewiduje podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla żołnierzy zawodowych. Zmiany mają objąć wszystkich – od szeregowych po generałów – i wpisują się w decyzję rządu dotyczącą wzrostu płac w całej sferze budżetowej. W 2026 roku pensje w mundurówce mają wzrosnąć o 3 proc., czyli o wskaźnik prognozowanej inflacji.

Nowe stawki

Choć skala podwyżek nie jest duża, nowe stawki mają obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2026 roku. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego wzrośnie z 6 tys. 300 zł do 6 tys. 500 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 200 zł miesięcznie.

Projekt rozporządzenia szczegółowo określa, jak zmienią się wynagrodzenia w poszczególnych grupach zaszeregowania. Oficerowie starsi mają otrzymać od 290 zł do 660 zł więcej brutto miesięcznie. W przypadku oficerów młodszych podwyżki wyniosą od 270 zł do 280 zł. Starsi podoficerowie mogą liczyć na wzrost uposażenia o 250 zł, natomiast młodsi podoficerowie otrzymają od 220 zł do 230 zł więcej. Szeregowi zyskają od 200 zł do 210 zł brutto miesięcznie.

Na zapowiedzianych zmianach skorzysta około 154 tys. żołnierzy zawodowych. Jak podkreśla MON, wzrost stawek zasadniczych przełoży się także na wysokość dodatków, w tym dodatku za długoletnią służbę wojskową. Oznacza to, że realny wzrost wynagrodzeń może być wyższy niż sama podwyżka podstawy.

Podwyżki dla żołnierzy

Resort obrony oszacował, że łączny koszt wprowadzenia podwyżek wyniesie około 540 mln zł. W opublikowanej przez MON tabeli zestawiono obecne i planowane stawki wynagrodzeń zasadniczych w zależności od stopnia wojskowego. Z dokumentów wynika, że miesięczne podwyżki będą mieścić się w przedziale od 200 zł do 660 zł brutto.

Jeśli projekt rozporządzenia wejdzie w życie zgodnie z planem, nowe stawki wynagrodzeń w wojsku będą obowiązywać od początku 2026 roku, a żołnierze otrzymają wyrównanie od stycznia.

