Rząd szykuje szybkie zmiany. Wynagrodzenia pójdą w górę

Asystenci sędziów mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia w 2026 roku. Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada podniesienie zarówno dolnych, jak i górnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, a także wypłatę wyrównań obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. Dokument został właśnie skierowany do konsultacji publicznych.

Zmiany w budżecie

Planowane zmiany są bezpośrednio związane z zapisami tegorocznej ustawy budżetowej, w której zabezpieczono środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa. W przypadku asystentów sędziów wzrost płac ma wynieść 3 proc., co odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2026 rok, ustalonemu na poziomie 103 proc.

Resort sprawiedliwości wyjaśnia, że konieczne jest jednoczesne podniesienie dolnych i górnych progów wynagrodzenia zasadniczego. Bez zmiany maksymalnych stawek część asystentów nie mogłaby otrzymać pełnej, trzyprocentowej podwyżki, ponieważ ich pensje przekroczyłyby obowiązujący limit. Zwiększenie górnych granic ma więc zagwarantować objęcie wszystkich uprawnionych pracowników wskaźnikiem wzrostu przewidzianym w budżecie.

Minimalne wynagrodzenie

Zgodnie z propozycją minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta sędziego ma wzrosnąć z 6500 zł do 6700 zł brutto. Maksymalna stawka na tym stanowisku zwiększyłaby się z 8000 zł do 8240 zł brutto. Podwyżki obejmą również starszych asystentów sędziów. W ich przypadku dolna granica wynagrodzenia zasadniczego ma wzrosnąć z 8000 zł do 8240 zł brutto, a górna z 9000 zł do 9270 zł brutto.

Projekt rozporządzenia przewiduje wejście w życie przepisów dzień po ich ogłoszeniu. Jak podkreśla resort, takie skrócenie vacatio legis jest uzasadnione koniecznością jak najszybszej wypłaty podwyżek wraz z wyrównaniem od początku 2026 roku. Ministerstwo zaznacza również, że dyrektorzy sądów powszechnych dysponują już środkami przeznaczonymi na ten cel, co ma pozwolić na sprawną realizację nowych zasad bez problemów organizacyjnych.

