Giganci ruszają po InPost. Pada konkretna cena za akcję

Konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments oraz PPF Group zawarło porozumienie dotyczące oferty nabycia wszystkich akcji InPostu. Z komunikatu spółki wynika, że akcjonariusze mają otrzymać propozycję odkupu akcji po cenie 15,60 euro za sztukę, a wezwanie na 100 proc. papierów ma zostać ogłoszone „tak szybko, jak to możliwe”, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Kto chce kupić InPost?

W skład konsorcjum wchodzą: Advent (37 proc. udziałów), FedEx (37 proc.), A&R (16 proc.) oraz PPF (10 proc.). Żeby wezwanie doszło do skutku, oferent musi osiągnąć próg nabycia co najmniej 80 proc. wszystkich akcji InPostu. Kluczowe będą także wymagane zgody regulacyjne, w tym decyzje organów antymonopolowych. Zakłada się, że transakcja może zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2026 roku.

Z porozumienia wynika, że Grupa InPost ma zachować niezależność operacyjną i dotychczasowy profil działalności. Spółka ma nadal działać pod marką InPost, a główna siedziba operacyjna i kluczowa kadra zarządzająca mają pozostać w Polsce. W komunikacie podkreślono również, że Rafał Brzoska pozostanie na stanowisku prezesa zarządu i nadal będzie kierował firmą, a członkowie konsorcjum mają aktywnie wspierać dalszy rozwój spółki.

Wskazano też wycenę całego InPostu. Łączna wartość wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji wynosi 7,8 mld euro. Komunikat podaje, że oznacza to premię 53 proc. względem średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy przed 2 stycznia 2026 r. oraz 43 proc. względem średniej z sześciu miesięcy przed tą datą.

InPost informuje, że konsorcjum ma w pełni zapewnione finansowanie w formie kapitału własnego przy wsparciu banków finansujących. Członkowie konsorcjum złożyli wiążące deklaracje finansowania na kwotę 5,9 mld euro, a pozostała część transakcji ma zostać pokryta długoterminowymi kredytami udzielonymi przez szerokie konsorcjum banków.

InPost na sprzedaż

W styczniu zarząd oraz rada nadzorcza InPostu powołały komitet do przeglądu warunków transakcji, wspierany przez zewnętrznych doradców. Komitet uznał ofertę za zgodną z interesem wszystkich interesariuszy i jednogłośnie poparł transakcję, rekomendując akcjonariuszom odpowiedź na ofertę. W komunikacie wskazano także, że transakcję wspierają akcjonariusze reprezentujący 48 proc. wyemitowanych akcji spółki.

Rafał Brzoska podkreślił, że porozumienie ma wesprzeć kolejny etap rozwoju firmy, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich, przy zachowaniu w Polsce kluczowych elementów: siedziby, marki, kadry i kompetencji innowacyjnych. Konsorcjum deklaruje wsparcie strategii InPostu, w tym dalszego wzrostu we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Beneluksie oraz w Wielkiej Brytanii.

FedEx zapowiada z kolei, że po finalizacji transakcji obie spółki zawrą na warunkach rynkowych umowy, które pozwolą wykorzystać komplementarne kompetencje. Plan zakłada połączenie globalnej sieci FedEx – obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych i 225 mln odbiorców na świecie – z siecią maszyn Paczkomat InPost oraz operacjami B2C na ostatniej mili.

