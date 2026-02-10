Dzięki tej uldze możesz odliczyć lodówkę i pralkę. Jest kluczowy warunek

Od 15 lutego czyli od najbliższej niedzieli w e‑Urzędzie Skarbowym będzie czekać wstępnie przygotowane zeznanie PIT za 2025 rok. Z usługi mogą korzystać wszyscy podatnicy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. W rozliczeniach udostępnionych w Twój e-PIT znajdują się dane z informacji od płatników, w tym m.in. informacje o zwolnieniach. Z usługi można korzystać 24/7 na komputerze lub telefonie – również w aplikacji mobilnej e‑Urzędu Skarbowego. Zalogować można się przez serwis login.gov.pl z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej czy aplikacji mObywatel. Można również logować się za pomocą danych podatkowych, a w przypadku aplikacji mobilnej e-US dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

Wielu podatników zapomina o możliwości zastosowania ulgi mieszkaniowej. Jak przypomina Wirtualna Polska ulga ta jest dostępna dla osób, które sprzedały swoją nieruchomość w ostatnich latach. By móc ją uwzględnić, konieczne jest wykazanie, że środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.

Korzystający z ulgi mają możliwość odliczenia różnorodnych kosztów, takich jak wydatki związane z nabyciem mieszkania, spółdzielczego prawa do własności, czy zakupem działki pod budowę domu mieszkalnego.

Ulga mieszkaniowa. Co można odliczyć?

Warto podkreślić, że ulga mieszkaniowa obejmuje również tych, którzy zakupili nowe urządzenia AGD. W praktyce oznacza to możliwość odliczenia kosztów nabycia np. zmywarki, lodówki czy pralki. Ponadto ulga obejmuje też: suszarki wolnostojące, rolety zewnętrzne, klimatyzatory, filtry do wody zainstalowane w kuchni, piekarniki, płyty indukcyjne. Nie można natomiast odliczyć drobniejszych urządzeń jak czajnik elektryczny czy ekspres do kawy.

Portal przypomina, że aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej, środki ze sprzedaży nieruchomości trzeba przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w ciągu pięciu lat, a wydatki powinny być realizowane i rozliczone w okresie trzech lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży nieruchomości. Ulgę należy uwzględnić w deklaracji PIT-39.

