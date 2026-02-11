SprawdzaMY już nie wystarczy? Piąty bieg to Rada Przyszłości

– Żyjemy w jednym z najlepszych miejsc na ziemi – przekonuje premier Tusk, ale od razu dodaje, że nasza przszłość wymaga przyspieszenia oraz elastyczności i nowoczesności „jeśli chodzi o procedury i podejmowanie decyzji” – uzasadniał.

Pracami Rady kierować będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a w jej skład wejdzie 18 przedstawicieli świata nauki i biznesu, w tym:

Dominik Batorski – socjolog i ekspert w dziedzinie data science z Uniwersytetu Warszawskiego,

Grzegorz Brona – przedstawiciel Creotech,

Sebastian Kondracki – CEO w Deviniti, współtwórca modelu Bielik,

Tomasz Konik – partner zarządzający w Deloitte,

Jarosław Królewski – założyciel i prezes Synerise,

Rafał Modrzewski – prezes produkującej satelity firmy ICEYE,

Aleksandra Pędraszewska – przedsiębiorczyni technologiczna, dyrektorka operacyjna, mentorka startupów,

Paweł Przewięźlikowski – współzałożyciel i prezes Ryvu Therapeutics,

Mikołaj Raczyński – wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju,

Piotr Sankowski – dyrektor IDEAS,

Mateusz Staniszewski – współzałożyciel startupu Eleven Labs,

Sławosz Uznański-Wiśniewski – astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej,

Marta Winiarska – przedstawicielka BioInMed,

Piotr Wojciechowski – prezes WB Electronics,

Stefan Batory – współzałożyciel i prezes Booksy,

Aleksandra Przegalińska – profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka AI,

Sebastian Siemiątkowski – CEO Klarna,

Krzysztof Pyrć – prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Szczególne wsparcie dla osób wyróżniających się intelektem

Donald Tusk podkreślił, że według niego największym potencjałem Polski są umysły, zwłaszcza młodych Polek i Polaków, dlatego Rada Przyszłości skupia ludzi wchodzących w dorosłość, wyróżniających się intelektem, których państwo chce objąć szczególnym wsparciem. – To są ludzie, którzy zdobywali dla Polski kosmos, potrafią produkować cenione satelity. To są naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na duże pieniądze – dodał szef rządu.

Pracami tego gremium pokieruje minister finansów Andrzej Domański. – Jestem absolutnie przekonany, że w ramach pracy grupy już wkrótce przedstawimy rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – powiedział podczas konferencji.

Szef resortu dodał, że podczas posiedzenia Rady rozmawiano o AI, technologiach kosmicznych, zastosowaniu dual-use i biotechnologii. – To na tych obszarach Polska będzie budowała swój wzrost w następnych dekadach – mówił. Jego zdaniem istotnym tematem jest suwerenność technologiczna. – To nie przypadek, że mamy tu przedstawicieli technologii kosmicznych, dual-use i AI. Musimy budować rozwiązania, które będą czyniły naszą gospodarkę odporną na zewnętrzne zagrożenia – tłumaczył Andrzej Domański.

Czas na kolejne SprawdzaMY?

Luty powoli staje się miesiącem ogłaszania nowych przyszłościowych projektów rządu. W 2025 roku, dokładnie 10 lutego, w czasie konferencji „Polska. Rok przełomu” Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce – założycielowi i prezesowi firmy InPost, stworzenie zespołu, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne.

Premier Tusk podkreślał przy tym, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. „Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej” – tłumaczył.

Rafał Brzoska podjął wyzwanie. „Polski biznes to dzisiaj prawie 70 proc. polskiego PKB. I może właśnie widzimy jakiś moment, jakiś przełom, żeby dostrzegać te 70 proc., a nie wiecznie skupiać się na tym, jak te 70 proc. krytykować” - oceniał rok temu Brzoska. W ciągu 7 dni stworzył serwis sprawdzamy.com, gdzie wciąż można zgłaszać propozycje zmiany lub likwidacji złych przepisów, szkodliwych dla gospodarki i obywateli. Efekt rocznej pracy? 139 postulatów deregulacyjnych weszło w życie na mocy postanowień ustaw podpisanych przez prezydenta, jak również dzięki rozporządzeniom, okólnikom czy wytycznym. najważniejsze postulaty, które juz weszły w życie to:

wprowadzenie domniemania niewinności podatnika w postępowaniu podatkowym,

cyfryzacja pism procesowych i uproszczenie postępowań sądowych,

pełna rejestracja i zgłoszenie sprzedaży pojazdu online,

zastąpienie plastikowych dokumentów rozwiązaniami w aplikacji mObywatel.

Rządowy Zespół ds. Deregulacji zaakceptował 354 propozycje, a Rada Ministrów poparła 193 z nich. Do tej pory 104 rozwiązania zostały podpisane przez prezydenta, 35 z nich zrealizowano w „inny sposób”, a 11 znajduje się jeszcze w trakcie realizacji pozalegislacyjnej.

Prace w projekcie SprawdzaMY trwają nieprzerwanie. Najświeższa inicjatywa to raport pt. „Polska Armia Dronów”, czyli jak wyjaśniają jego autorzy – "paleta pomysłów" na zbudowanie zintegrowanego ekosystemu dronowego.

