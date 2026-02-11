SprawdzaMY już nie wystarczy? Piąty bieg to Rada Przyszłości

– Żyjemy w jednym z najlepszych miejsc na ziemi – przekonuje premier Tusk, ale od razu dodaje, że nasza przszłość wymaga przyspieszenia oraz elastyczności i nowoczesności „jeśli chodzi o procedury i podejmowanie decyzji” – uzasadniał.
Pracami Rady kierować będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a w jej skład wejdzie 18 przedstawicieli świata nauki i biznesu, w tym:
- Dominik Batorski – socjolog i ekspert w dziedzinie data science z Uniwersytetu Warszawskiego,
- Grzegorz Brona – przedstawiciel Creotech,
- Sebastian Kondracki – CEO w Deviniti, współtwórca modelu Bielik,
- Tomasz Konik – partner zarządzający w Deloitte,
- Jarosław Królewski – założyciel i prezes Synerise,
- Rafał Modrzewski – prezes produkującej satelity firmy ICEYE,
- Aleksandra Pędraszewska – przedsiębiorczyni technologiczna, dyrektorka operacyjna, mentorka startupów,
- Paweł Przewięźlikowski – współzałożyciel i prezes Ryvu Therapeutics,
- Mikołaj Raczyński – wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju,
- Piotr Sankowski – dyrektor IDEAS,
- Mateusz Staniszewski – współzałożyciel startupu Eleven Labs,
- Sławosz Uznański-Wiśniewski – astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej,
- Marta Winiarska – przedstawicielka BioInMed,
- Piotr Wojciechowski – prezes WB Electronics,
- Stefan Batory – współzałożyciel i prezes Booksy,
- Aleksandra Przegalińska – profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka AI,
- Sebastian Siemiątkowski – CEO Klarna,
- Krzysztof Pyrć – prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Szczególne wsparcie dla osób wyróżniających się intelektem
Donald Tusk podkreślił, że według niego największym potencjałem Polski są umysły, zwłaszcza młodych Polek i Polaków, dlatego Rada Przyszłości skupia ludzi wchodzących w dorosłość, wyróżniających się intelektem, których państwo chce objąć szczególnym wsparciem. – To są ludzie, którzy zdobywali dla Polski kosmos, potrafią produkować cenione satelity. To są naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na duże pieniądze – dodał szef rządu.
Pracami tego gremium pokieruje minister finansów Andrzej Domański. – Jestem absolutnie przekonany, że w ramach pracy grupy już wkrótce przedstawimy rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – powiedział podczas konferencji.
Szef resortu dodał, że podczas posiedzenia Rady rozmawiano o AI, technologiach kosmicznych, zastosowaniu dual-use i biotechnologii. – To na tych obszarach Polska będzie budowała swój wzrost w następnych dekadach – mówił. Jego zdaniem istotnym tematem jest suwerenność technologiczna. – To nie przypadek, że mamy tu przedstawicieli technologii kosmicznych, dual-use i AI. Musimy budować rozwiązania, które będą czyniły naszą gospodarkę odporną na zewnętrzne zagrożenia – tłumaczył Andrzej Domański.
Czas na kolejne SprawdzaMY?
Luty powoli staje się miesiącem ogłaszania nowych przyszłościowych projektów rządu. W 2025 roku, dokładnie 10 lutego, w czasie konferencji „Polska. Rok przełomu” Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce – założycielowi i prezesowi firmy InPost, stworzenie zespołu, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne.
Premier Tusk podkreślał przy tym, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. „Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej” – tłumaczył.
Rafał Brzoska podjął wyzwanie. „Polski biznes to dzisiaj prawie 70 proc. polskiego PKB. I może właśnie widzimy jakiś moment, jakiś przełom, żeby dostrzegać te 70 proc., a nie wiecznie skupiać się na tym, jak te 70 proc. krytykować” - oceniał rok temu Brzoska. W ciągu 7 dni stworzył serwis sprawdzamy.com, gdzie wciąż można zgłaszać propozycje zmiany lub likwidacji złych przepisów, szkodliwych dla gospodarki i obywateli. Efekt rocznej pracy? 139 postulatów deregulacyjnych weszło w życie na mocy postanowień ustaw podpisanych przez prezydenta, jak również dzięki rozporządzeniom, okólnikom czy wytycznym. najważniejsze postulaty, które juz weszły w życie to:
- wprowadzenie domniemania niewinności podatnika w postępowaniu podatkowym,
- cyfryzacja pism procesowych i uproszczenie postępowań sądowych,
- pełna rejestracja i zgłoszenie sprzedaży pojazdu online,
- zastąpienie plastikowych dokumentów rozwiązaniami w aplikacji mObywatel.
Rządowy Zespół ds. Deregulacji zaakceptował 354 propozycje, a Rada Ministrów poparła 193 z nich. Do tej pory 104 rozwiązania zostały podpisane przez prezydenta, 35 z nich zrealizowano w „inny sposób”, a 11 znajduje się jeszcze w trakcie realizacji pozalegislacyjnej.
Prace w projekcie SprawdzaMY trwają nieprzerwanie. Najświeższa inicjatywa to raport pt. „Polska Armia Dronów”, czyli jak wyjaśniają jego autorzy – "paleta pomysłów" na zbudowanie zintegrowanego ekosystemu dronowego.
