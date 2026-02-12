KSeF wstrzymany w ostatniej chwili? Mikrofirmy walczą o dwa lata ulgi

Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców wystąpiła do wszystkich klubów i kół poselskich z apelem o przedłożenie i poparcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. Projekt przygotowany przez ekspertów organizacji zakłada przesunięcie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla mikroprzedsiębiorców o dwa lata.

Poparcie projektu

Jak podkreśla prezes OPRP Adam Abramowicz, czasu na wprowadzenie zmian jest niewiele – Sejm musiałby przyjąć nowelizację najpóźniej w marcu. Do organizacji docierają jednak sygnały od posłów, że istnieje szansa na poparcie projektu, dlatego skierowano oficjalny apel do wszystkich ugrupowań parlamentarnych.

Zdaniem przedstawicieli Rady Przedsiębiorców dla bardzo dużej grupy mikrofirm obowiązek KSeF oznacza dodatkowe, wysokie koszty wdrożenia i obsługi elektronicznego systemu fakturowania. Wskazują, że część przedsiębiorców od początku działalności wystawia faktury ręcznie i – choć mają do tego prawo – nie odnajduje się w procesie transformacji cyfrowej. Organizacja ostrzega, że dla wielu z nich obowiązkowy KSeF może stać się impulsem do zamknięcia firmy, co negatywnie odbije się na lokalnych społecznościach i całej gospodarce.

Prezes Abramowicz zaznacza, że dla większych podmiotów, które przeszły już digitalizację dokumentów, KSeF jest kolejnym projektem do wdrożenia. Natomiast dla mikroprzedsiębiorców oznacza albo wzrost kosztów prowadzenia działalności, albo rezygnację z dalszego funkcjonowania. Rada przypomina, że sektor MŚP odpowiada za 50 proc. PKB i zapewnia zatrudnienie około 80 proc. pracowników.

Wiceprezes Rady Przedsiębiorców Robert Bodendorf zwraca uwagę, że dostosowanie do KSeF to zarówno nakłady finansowe, jak i czasowe. W niektórych przypadkach chodzi o kilka dodatkowych godzin pracy i kilkadziesiąt złotych miesięcznie, w innych – o dziesiątki godzin i nawet dziesiątki tysięcy złotych. Jeśli koszty te przemnożyć przez około 2 miliony małych i mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 kwietnia mieliby zostać objęci obowiązkiem, łączna kwota wydatków może sięgnąć miliardów złotych.

Problemy techniczne

Organizacja zwraca również uwagę na kwestie techniczne. Już na początku funkcjonowania systemu, gdy zarejestrowało się około 150 tys. firm, doszło do dużego obciążenia. Według OPRP dołączenie kolejnych dwóch milionów podmiotów może doprowadzić do chaosu, problemów z płynnością finansową firm i budżetu państwa oraz poważnych perturbacji gospodarczych.

Rada Przedsiębiorców podnosi też argument dotyczący uszczelniania luki VAT. W jej ocenie odroczenie KSeF dla mikrofirm nie wpłynie znacząco na te plany, ponieważ administracja skarbowa dysponuje już narzędziami kontroli, takimi jak mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników czy obowiązkowe deklaracje JPK. Resort finansów planuje ponadto przywrócenie należytej staranności po stronie płacącego fakturę oraz wydłużenie okresu przedawnienia.

W apelu do parlamentarzystów organizacja podkreśla, że przedsiębiorcy na co dzień mierzą się z wyzwaniami rynkowymi, dbają o płynność finansową, optymalizują koszty i rozwijają działalność. W ich ocenie dodatkowy stres związany z obowiązkowym wdrożeniem KSeF w obecnym terminie nie jest potrzebny.

