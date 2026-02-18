Rząd luzuje zasady obrotu ziemią. Będzie łatwiej o zakup gruntów

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Celem zmian jest uproszczenie obrotu gruntami rolnymi oraz zniesienie części ograniczeń, które dotychczas utrudniały przedsiębiorcom realizację inwestycji. Projekt został przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i stanowi element działań deregulacyjnych rządu.

Nowe przepisy

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy mają doprecyzować obowiązujące regulacje. W praktyce chodzi o usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, z jakimi mierzyli się przedsiębiorcy przy przekształceniach formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczas zasady dotyczące nabywania nieruchomości rolnych w takich sytuacjach budziły niejasności i wymagały dodatkowych zgód.

Zgodnie z przyjętym projektem przedsiębiorca, który przekształca jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę handlową, będzie mógł nabywać nieruchomości rolne bez konieczności uzyskiwania zgody Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. To oznacza uproszczenie procedur oraz skrócenie formalnej ścieżki związanej z zakupem gruntów rolnych.

Spółki handlowe

Co więcej, spółka handlowa przekształcająca się w inną spółkę handlową nie będzie podlegała ograniczeniom w nabywaniu nieruchomości rolnych. W praktyce oznacza to całkowite wyłączenie takich podmiotów z dotychczasowych restrykcji w tym zakresie.

Rząd podkreśla, że proponowane rozwiązania mają ułatwić właścicielom firm rozwój działalności i realizację inwestycji. Nowelizacja ma charakter deregulacyjny i wpisuje się w szersze działania mające na celu uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców.

Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że zmiany mogą zacząć obowiązywać w krótkim czasie od zakończenia procesu legislacyjnego. Przyjęty projekt ma przede wszystkim wyeliminować dotychczasowe bariery interpretacyjne i usprawnić obrót ziemią rolną w przypadku przekształceń działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Rolnicy ostrzegają. Ta ustawa dobije polskie gospodarstwaCzytaj też:

Mimo zakazu sprzedawali ziemię w obce ręce. W tle afera CPK