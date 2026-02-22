Dorabiasz „na próbę”? Sprawdź nowy limit, zanim przekroczysz próg

Od 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany w działalności nierejestrowanej. Najważniejsza z nich dotyczy sposobu liczenia limitu przychodów. Zamiast miesięcznego progu obowiązywać będzie limit kwartalny. To oznacza większą elastyczność dla osób dorabiających bez rejestracji firmy.

Problematyczny limit

Jak wskazuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakt, dotychczasowy miesięczny limit był problematyczny dla osób uzyskujących dochody sezonowo lub pracujących nad produktem przez dłuższy czas, a następnie sprzedających go jednorazowo. Przykładem może być rękodzielnik, który w jednym miesiącu sprzeda wyroby za 5000 zł. W ubiegłym roku obowiązywał limit 3499,50 zł miesięcznie, co w takiej sytuacji oznaczałoby konieczność założenia działalności gospodarczej.

Od 2026 r. kluczowe staje się rozliczenie kwartalne. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną będzie mogła osiągnąć przychód do 225 proc. minimalnego wynagrodzenia w skali kwartału. W 2025 r. miesięczny limit 3499,50 zł przekładał się na 10 813,50 zł kwartalnie. W nowym systemie przekroczenie progu oceniane będzie w ujęciu trzymiesięcznym, a nie – jak wcześniej – miesiąc po miesiącu.

Zdaniem eksperta to rozwiązanie odpowiada na potrzeby osób prowadzących działalność o charakterze sezonowym. Pozwala ono uniknąć sytuacji, w której jednorazowa sprzedaż przekraczająca miesięczny limit automatycznie wymuszała rejestrację firmy w CEIDG.

Limit roczny

Piotr Juszczyk postuluje jednak dalsze zmiany. W jego ocenie możliwe byłoby wprowadzenie limitu rocznego na poziomie dziewięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Takie rozwiązanie – jak argumentuje – jeszcze bardziej ułatwiłoby funkcjonowanie rękodzielnikom czy rzemieślnikom, którzy często potrzebują więcej niż miesiąca na wytworzenie produktu przynoszącego wyższy przychód.

Nowe przepisy mają otworzyć drogę do legalnego dorabiania bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. W ocenie eksperta może to zwiększyć aktywność obywateli i zachęcić kolejne osoby do podejmowania dodatkowej działalności zarobkowej w uproszczonej formule.

Czytaj też:

Rząd luzuje zasady obrotu ziemią. Będzie łatwiej o zakup gruntówCzytaj też:

KSeF odrzuca faktury. Firmy mogą mieć kłopot z rozliczeniem VAT